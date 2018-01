Nuclearelectrica anunta ca in data de 21 ianuarie, incepand cu ora 07:30, CNE Cernavoda va reduce cu 27% (cca 200 MWh) puterea Unitatii 2. Motivul este asigurarea conditiilor de lucru pentru remedierea unui defect incipient la unul din sistemele de proces ale partii clasice a Unitatii 2.Durata reducerii de putere va fi de aproximativ 16 ore, reactorul ramanand conectat la Sistemul Energetic National in toata aceasta perioada.Lucrarile de remediere si reducerea de putere nu vor avea niciun impact negativ asupra personalului, populatiei si mediului inconjurator, acestea realizandu-se in conformitate cu procedurile specifice ale centralei.