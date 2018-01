Hidroelectrica a castigat la Tribunalul Arbitral de la Geneva litigiul cu traderul de energie EFT AG

Hidroelectrica a intrat in insolventa in iunie 2012, pe fondul unei secete extreme, a acumularii unor datorii de peste 4 miliarde lei si a degradarii indicatorilor financiar-contabili, materializati in pierderi de aproape 700 milioane lei pe exercitiile financiare 2011- 2012 si a unei trezorerii nete negative de 763 milioane lei.La data deschiderii procedurii, Hidroelectrica era parte in 11 contracte bilaterale -incheiate cu traderii de energie (intre care si doua societati din grupul EFT), prin care energia era vanduta sub costul de productie si la jumatate fata de pretul pietei. Unele contracte au fost renegociate si mentinute iar altele denuntate, rezultand in urma denuntarii o cantitate de energie disponibilizata de 42,078,316 MWh, ce a fost valorificata la preturi net superioare.Conform analizei administratorului judiciar EURO INSOL, pe contractele incheiate cu traderii din grupul EFT Hidroelectrica a inregistrat o pierdere de 502 milioane lei doar in perioada 2006-31.05.2012, motiv pentru care toate contractele si conventiile incheiate cu EFT au fost denuntate incepand cu 01.08.2012.In instantele romanesti, ambele societati EFT- EFT AG si EFT Romania - au contestat masura denuntarii contractelor de furnizare energie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Tribunalul Bucuresti a respins contestatia iar solutia a ramas irevocabila, prin respingerea recursurilor EFT de catre Curtea de Apel Bucuresti.EFT AG si EFT Romania au formulat de asemenea contestatie impotriva Tabelului preliminar al creantelor Hidroelectrica, solicitand inscrierea in Tabel cu suma de 2,5 mil. Euro cu titlu de daune pentru invocarea de catre Hidroelectrica a clauzei de forta majora in anul 2011. Ca efect al fortei majore, cantitatea de energie electrica livrata catre EFT Romania in anul 2011 a fost diminuata cu 118 GWh (reprezentand aproximativ 5% din cantitatea anuala contractata).Instantele din Romania, Tribunalul Bucuresti si Curtea de Apel Bucuresti, au respins irevocabil si aceasta contestatie, stabilind ca societatile EFT nu au inregistrat prejudicii din derularea contractelor de furnizare energie electrica.Potrivit comunicatului Euro Insol, desi au utilizat toate remediile juridice din legea romana, societatile EFT au profitat si de prevederile contractuale care stipulau ca legea aplicabila contractelor este legea elvetiana iar contractele erau supuse jurisdictiei arbitrale. Existenta unei clauze compromisorii supune contractul astfel incheiat unei jurisdictii exclusive, respectiv unei instante arbitrale care exclude interventia instantelor statale, astfel ca societatile EFT trebuiau sa urmeze in mod normal doar jurisdictia arbitrala. Cele doua societati EFT au profitat insa de caracterul permisiv al normelor din procedura insolventei din Romania, norme care accepta controlul instantelor nationale romanesti asupra denuntarii unui contract chiar daca acesta este supus exclusiv unei legi straine si unei jurisdictii arbitrale.Dupa ce au pierdut pe linie in instantele din Romania si dupa 3 ani de procese, societatile EFT au ajuns la concluzia ca de fapt contractul era supus legii elvetiene si arbitrajului privat si au formulat exact aceleasi cereri si in fata unui Tribunal Arbitral din Geneva - respectiv sa fie anulata denuntarea contractelor si sa fie obligata Hidroelectrica la plata de daune interese. Reprezentantii EFT au sustinut ca denuntarea contractelor de catre Hidroelectrica a produs pierderi financiare de aproximativ 80 milioane euro pentru EFT Elvetia.Prin hotararea partiala din decembrie 2017, Tribunalul Arbitral a stabilit ca denuntarea contractelor de catre administratorul judiciar al Hidroelectrica in anul 2012 a fost legala, reconfirmand astfel implicit toate hotararile instantelor nationale pronuntate in litigiile cu societatile EFT. Tribunalul arbitral l-a audiat, in cursul anului 2016, si pe Remus Borza, practicianul coordonator la acel moment al Euro Insol, care a explicat mecanismele de incheiere si derulare a contractelor de vanzare de energie precum si pierderile cauzate Hidroelectricii, situatie care a impus denuntarea acestor contracte.Solutia Tribunalului Arbitral reprezinta o premiera, intrucat pe dreptul elvetian denuntarea cunoaste alte conditii de exercitiu fata de cerintele din dreptul romanesc al insolventei, putandu-se astfel ajunge in arbitraj la o solutie de anulare a masurii denuntarii contractelor, in pofida hotararilor irevocabile din Romania.Tribunalul Arbitral din Geneva urmeaza sa solutioneze si cererea de despagubiri formulata de EFT, insa aceasta analiza pleaca din start de la concluzia legalitatii denuntarii, se mai precizeaza in comunicat.Hidroelectrica este reprezentata in litigiul arbitral mentionat de avocatii de la Leaua si Asociatii, respectiv societatea elvetiana Lenz & Staehelin.