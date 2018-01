Cine este Anton Anton, propus ministru al Energiei: deputat ALDE, profesor universitar si fost ministru al educatiei

Calin Popescu Tariceanu, seful ALDE, a precizat ca Toma Petcu a preferat sa se retraga deoarece "a avut o problema mai grava de sanatate pe care a depasit-o doreste" dar acum isi doreste sa isi "consolideze sanatate si sa ia o perioada de pauza".Anton Anton, cel care va conduce Ministerul Energiei, este profesor la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti din 1995. In perioada noiembrie 1990-noiembrie 1995 a fost conferentiar la Institutul de Constructii Bucuresti. In perioada septembrie 1979-noiembrie 1990 a fost sef lucrari la Institutul de Constructii Bucuresti, iar in perioada septembrie 1972- septembrie 1979 a fost asistent la Institutul de Constructii Bucuresti.Este doctor inginer, obtinand titlul in 1986 cu teza "Cercetari asupra miscarii de translatie a ferofluidelor in absenta si in prezenta unui camp magnetic exterior". In perioada septembrie 1977-decembrie 1977 a fost bursier FULLBRIGHT - HAYES, la Universitatea Johns Hopkins, Baltimore, USA. In perioada 1967-1972 a studiat la Institutul Politehnic "Traian Vuia" Timişoara, facultatea de Mecanica.Experienta manageriala:2013- prezent Membru CCCDI, presedintele comisiei de promovare a literaturii tehnico-stiintifice.2013- 2016 Presedinte CNSPIS (Consiliul national pentru statistica si prognoza in invatamantul superior)2012 - 2016: Presedintele Senatului UTCB2008 - 2012: Prorector Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti2008 - 2008: Ministrul Educatiei, Cercetarii si Tineretului2006 - 2008 Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica2005 - 2006: Secretar de Stat, Ministerul Educatiei si Cercetarii2002 - 2004: Presedinte al IUFA1998 - 2005: Presedinte al Comisiei de stiinte ingineresti, CNCSIS1997 - 2000: Membru al IUHER (Implementation Unit of Higher Education Reform)1997 - 2005: Membru CNCSIS (Consiliul National al Cercetarii Stiintifice in Invatamantul Superior)1972 - 2003: Seful Laboratorului de Hidraulica al Universitatii Tehnice de Constructii BucurestiCunoaste patru limbi straine: engleza, germana, franceza si italiana.