Toma Petcu, despre decizia de a se retrage din functia de ministru al Energiei: Am ales asa pentru ca imi doresc sa fiu aproape de familie

"Am decis astazi sa ma retrag din functia de ministru al Energiei. Am ales asa pentru ca imi doresc sa fiu aproape de familie, dupa un an plin de activitate si de provocari, dintre cele mai grele". Asa isi motiveaza Toma Petcu (ALDE) decizia de a se retrage din functia de ministru al Energiei. Reamintim ca in locul sau a fost propus Anton Anton, tot de la ALDE. Toma Petcu spune ca la finalul unui an de mandat, retrospectiva il multumeste."Am pornit la drum cu multe subiecte la limita, care au comportat fiecare riscuri imense pentru tara. Le-am depasit prin solutii bine alese si adoptate la timp. Va reamintesc contextul: Varf de iarna fara precedent care a incercat greu sistemul energetic national, BRUA in impas, CNU in colaps, situatie critica a pietei energiilor regenerabile, rezerva de apa grea a Romaniei in pericol din cauza falimentului RAAN, investitiile in energie la pamant", a declarat Toma Petcu."Toata lumea stie ca in ultimii 10 ani a fost o pauza lunga in taierea panglicilor pentru noi investitii majore in energie! In lipsa lor, oricat de robust poate parea astazi sistemul, pe atat de vulnerabil poate deveni in viitor. Prin urmare, le-am cerut tuturor companiilor ca 20% din veniturile curente ale fiecareia in parte sa mearga in investitii. Am inaugurat cateva investitii in 2017, iar altele au fost demarate cu termen de finalizare 2018 - 2019. Sa nu uitam ca anul trecut am inceput si cea mai mare investitie in sectorul energetic din ultimii 10 ani: termocentrala de la Iernut. Nu mai putin important este si faptul ca tot in 2017 am facut prima plata prin Planul National de Investitii de la infiintarea acestuia in 2013", a mai spus Toma Petcu."Rentabilizarea companiilor energetice in care statul roman este actionar majoritar: De departe, cred ca CEO a fost una dintre cele mai active companii de stat in 2017! A fost primul an din istoria companiei in care a inregistrat profit: 333 de milioane de lei (profit brut pentru primele 9 luni). Cifra de afaceri a CEO a atins 2,1 mld. de lei, fata de 1,5 mld. de lei cat inregistra in 2016. Rezultate bune au inregistrat si celelalte companii: Romgaz a produs cu 24% mai multe gaze naturale fata de perioada similara din 2016, Grupul Electrica a distribuit in primele noua luni din 2017 o cantitate de aproximativ 13,4 TWh de electricitate, in crestere cu 2,8% fata de aceeasi perioada din 2016, Nuclearelectrica a produs in primele noua luni din 2017 cu 2% mai multa electricitate, iar profitul net al companiei a crescut cu 120%, Hidroelectrica a avut la noua luni un profit brut cu 6% mai mare, etc", a mai afirmat Toma Petcu.