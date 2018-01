Anton Anton, ministrul propus al energiei, despre gazele din Marea Neagra: Nu sunt adeptul unui monopol, dar nici nu trebuie sa deschidem complet piata si sa dam in Europa toate gazele

Anton Anton, propus la Ministerul Energiei, considera ca nu trebuie deschisa complet piata pentru gazele din Marea Neagra. "Gazele din Marea Neagra- sigur trebuie sa ne ocupam de ele, sa le exploaam. Nu sunt adeptul unui monopol, dar nici nu cred ca trebuie sa deschidem complet piata si sa dam in Europa toate gazele", a declarat Anton Anton, in cadrul audierii in comisiile de specialitate din Parlament. Acesta a sugerat ca alte tari nu exploateaza "pentru ca sunt stretegice", preferand sa cumpere.Intrebat de deputatul PNL Virgil Popescu daca doreste conservarea resurselor, Anton Anon a precizat ca trebuie facuta exploatare rationala. "Cred ca trebuie sa facem in asa fel incat resursele noastre sa le facem cu profit. O parte sa le explotam, o parte sa le conservam", a mai spus Anton Anton.Despre proiectul de strategie energetica, ministrul propus al energiei spune ca este un document care nu-l multumeste. "Nu sunt multumit, este o colectie de texte care nu reprezinta o strategie. Astazi ministerul energiei lucreaza la strategie. Strategia asta nu se poate face decat cu ministerul mediului", a spus Anton Anton. Acesta nu a dorit sa avanseze un termen pentru finalizarea strategiei.Calin Popescu Tariceanu, seful ALDE, a precizat ca Toma Petcu a preferat sa se retraga deoarece "a avut o problema mai grava de sanatate pe care a depasit-o doreste" dar acum isi doreste sa isi "consolideze sanatate si sa ia o perioada de pauza".Anton Anton, cel care va conduce Ministerul Energiei, este profesor la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti din 1995. In perioada noiembrie 1990-noiembrie 1995 a fost conferentiar la Institutul de Constructii Bucuresti. In perioada septembrie 1979-noiembrie 1990 a fost sef lucrari la Institutul de Constructii Bucuresti, iar in perioada septembrie 1972- septembrie 1979 a fost asistent la Institutul de Constructii Bucuresti.Este doctor inginer, obtinand titlul in 1986 cu teza "Cercetari asupra miscarii de translatie a ferofluidelor in absenta si in prezenta unui camp magnetic exterior". In perioada septembrie 1977-decembrie 1977 a fost bursier FULBRIGHT - HAYES, la Universitatea Johns Hopkins, Baltimore, USA. In perioada 1967-1972 a studiat la Institutul Politehnic "Traian Vuia" Timişoara, facultatea de Mecanica.Experienta manageriala:2013- prezent Membru CCCDI, presedintele comisiei de promovare a literaturii tehnico-stiintifice.2013- 2016 Presedinte CNSPIS (Consiliul national pentru statistica si prognoza in invatamantul superior)2012 - 2016: Presedintele Senatului UTCB2008 - 2012: Prorector Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti2008 - 2008: Ministrul Educatiei, Cercetarii si Tineretului2006 - 2008 Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica2005 - 2006: Secretar de Stat, Ministerul Educatiei si Cercetarii2002 - 2004: Presedinte al IUFA1998 - 2005: Presedinte al Comisiei de stiinte ingineresti, CNCSIS1997 - 2000: Membru al IUHER (Implementation Unit of Higher Education Reform)1997 - 2005: Membru CNCSIS (Consiliul National al Cercetarii Stiintifice in Invatamantul Superior)1972 - 2003: Seful Laboratorului de Hidraulica al Universitatii Tehnice de Constructii BucurestiCunoaste patru limbi straine: engleza, germana, franceza si italiana.