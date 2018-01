Anton Anton, ministrul propus al energiei: Am fost toata viata profesor de fluide. Tot felul de fluide, de aer, de ventilatoare

Anton Anton, ministrul propus al energiei, a spus la finalul audierilor in Parlament ca opozitia nu i-a pus intrebari incuietoare. "Sigur ca la vot nu vreau sa comentez faptul ca asa e modelul, opozitia trebuie sa se opuna, dar opozitia nu mi-a pus intrebari incuietoare sau de-astea cu tendinta. Asta e prima afirmatie", a declarat Anton la sfarsitul audierilor. Acesta a mai spus ca poate fi contactat in continuare pe aceeasi adresa de e-mail cu "profesorul de fluide", deoarece a fost o viata intreaga profesor de fluide. A mai spus si ca energia este foarte importanta, deoarece lipsa ei "ne-ar duce in alta societate"."Nu avem energie, nu se aprinde becul ala de-acolo cu care filmam. Nu avem energie, nu functioneaza telefoanele, nu avem energie, nu functioneaza nimic. Exista filme suficiente, apocaliptice, pe care le-ati vazut si in care lipsa energiei ne duce intr-o alta societate. De-aia cred ca Ministerul Energiei trebuie sa elaboreze o strategie nationala, cu o viziune clara si limpede", a precizat Anton."Pe aceeasi. Am fost o viata intreaga profesor de fluide, eu am facut masini hidraulice, am predat hidraulica, masini hidraulice. Tot felul de fluide, de aer, de ventilatoare, astea sunt fluide, eu sunt profesorul de fluide", a mai spus Anton Anton intrebat daca poate fi gasit pe aceeasi adresa de e-mail.Anton Anton, cel care va conduce Ministerul Energiei, este profesor la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti din 1995. In perioada noiembrie 1990-noiembrie 1995 a fost conferentiar la Institutul de Constructii Bucuresti. In perioada septembrie 1979-noiembrie 1990 a fost sef lucrari la Institutul de Constructii Bucuresti, iar in perioada septembrie 1972- septembrie 1979 a fost asistent la Institutul de Constructii Bucuresti.Este doctor inginer, obtinand titlul in 1986 cu teza "Cercetari asupra miscarii de translatie a ferofluidelor in absenta si in prezenta unui camp magnetic exterior". In perioada septembrie 1977-decembrie 1977 a fost bursier FULBRIGHT - HAYES, la Universitatea Johns Hopkins, Baltimore, USA. In perioada 1967-1972 a studiat la Institutul Politehnic "Traian Vuia" Timişoara, facultatea de Mecanica.