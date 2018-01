Electrica a investit anul trecut 727 milioane de lei in retelele de distributie

In cei patru ani de la privatizarea prin listare, Grupul Electrica a investit 2,1 miliarde de lei in infrastructura de distributie, investitii a caror finalitate o reprezinta imbunatatirea semnificativa a calitatii serviciilor la nivelul intregii comunitati beneficiare."Modernizarea retelelor de distributie continua sa fie prioritatea Grupului Electrica, astfel ca, pentru anul acesta, ne-am propus investitii record, in valoare de 900 de milioane de lei, probabil cel mai ambitios plan din sectorul energetic. Tinta noastra este cresterea eficientei operationale si a calitatii serviciilor oferite, astfel incat timpul mediu de intrerupere neplanificata per utilizator - SAIDI - sa ajunga la nivelul din tarile central europene", a declarat Catalin Stancu, Director General Electrica.Investitiile Grupului Electrica in infrastructura au crescut constant de la an la an, in 2017, spre exemplu, valoarea totala realizata fiind de 727 milioane lei, din care 235 milioane lei in SDEE Transilvania Sud, 238 milioane lei in SDEE Muntenia Nord si 254 milioane lei in SDEE Transilvania Nord, se mai arata in comunicat. Valoarea cumulata a investitiilor realizate in 2017 la nivelul Grupului Electrica este cu peste 30% mai mare fata de 2016 si mai mult decat dubla fata de 2014.Astfel, investitiile in retelele de distributie au condus la imbunatatirea semnificativa a eficientei operationale si calitatii serviciului de distributie, determinand o diminuare importanta a timpului mediu de intreruperi neplanificate la consumatori (SAIDI neplanificat), in anul 2016 fata de anul 2014, cu 10% la SDEE Muntenia Nord, 30% la SDEE Transilvania Sud si 19% la SDEE Transilvania Nord. In 2016, ultimul an pentru care exista statistici oficiale in privinta indicatorilor de performanta, cel mai bun rezultat a fost obtinut de SDEE Muntenia Nord (240 min/an), care s-a situat cu 17% sub media inregistrata la nivel national (290 min/an).Structura planului de investitii va viza si in 2018 cu precadere, ca si pana acum, lucrarile de reabilitare si modernizare a retelelor de distributie pentru imbunatatirea calitatii serviciului (40%), imbunatatirea eficientei energetice si reducerea pierderilor (40%), precum si cresterea eficientei operationale. Totodata, la nivel de Grup, vor fi realizate investitii importante in modernizarea infrastructurii informatice si a sistemelor de tehnologia informatiei, avand in vedere atat cerintele legale privind protectia datelor, dar si efectul pozitiv asupra calitatii serviciilor prestate.La nivelul tuturor celor trei operatori de distributie, in 2017 au fost realizate investitii pentru extinderea Sistemului de Automatizare a Distributiei (SAD), in scopul cresterii eficientei operationale si a sigurantei in functionare a instalatiilor. Au fost efectuate lucrari de trecere a retelelor de medie tensiune la tensiunea de 20 kV, un proiect semnificativ fiind realizat in statiunea Predeal, printr-o investitie de aproximativ 5 milioane lei, cu scopul asigurarii calitatii distributiei in perioadele varfului de cerere de iarna. Alte investitii au vizat asigurarea calitatii energiei electrice la consumatori, prin executarea unor lucrari de imbunatatire a nivelului de tensiune in retele de joasa tensiune, atat in mediul urban, cat si rural. In acest sens, in aria SDEE Transilvania Sud, printr-o investitie de aproximativ 20 milioane lei, au fost executate lucrari in peste 45 de localitati, insumand peste 150 km de retea si peste 50 posturi de transformare. La nivelul SDEE Muntenia Nord, peste 76 milioane lei au fost utilizate pentru cresterea gradului de siguranta in alimentare si imbunatatirea nivelului de tensiune in circa 100 de localitati, realizandu-se reabilitarea a peste 200 km de retea si peste 17.000 de bransamente. De asemenea, in aria SDEE Transilvania Nord a fost optimizata functionarea retelelor electrice de joasa tensiune, ca parte a unui program ambitios de 77 milioane lei, care va continua si in 2018.Companiile de distributie a energiei electrice din cadrul Grupului Electrica acopera peste 40% din teritoriul Romaniei, avand o arie de operare de aproximativ 100.000 de kilometri patrati. Cele trei companii din cadrul Grupului Electrica deservesc peste 3,6 milioane de consumatori din 18 judete din zonele Muntenia Nord, Transilvania Sud si Transilvania Nord.