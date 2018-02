Anton Anton, noul ministru al energiei: Toate prioritatile mele sunt legate de investitii/ Orice banut pe care il am il voi baga in investitii

Ministrul a mai spus ca viitorul este in mod indubitabil al energiei electrice. In ceea ce priveste gaze, acestea ar trebui folosite mai mult pentru incalzire, considera ministrul. "Sunt localitati pe langa care trece magistrala de gaze si aia se incalzesc cu lemne. Nu e normal, eu cred ca trebuie sa facem ceva acolo, astfel incat populatia sa se poata incalzi cu gaze".In programul de guvernare este precizat ca viitorul in energie il reprezinta extinderea utilizarii energiei electrice in special catre transportul in comun, prepararea hranei, incalzire/racire etc, se arata in noul program de guvernare.Intrebat daca este o scapare faptul ca investitiile din Marea Neagra sunt ignorate in programul de guvernare, comparativ cu alte investitii precum cele in sectorul carbunelui, ministrul a negat. "Eu nu cred ca este o scapare, eu cred ca este mai degraba o subliniere unor chestiuni care sunt mai grave. Investitiile din Marea Neagra sunt o chestie care merg si care sunt pozitive. E in folosul nostru sa aducem gazele din Marea Neagra. Partea cu carbunele este mai complicata. Acolo tot timpul o sa ne ameninte cu infringement, ca poluam. Eu cred ca de aceea ne-am concentrat, cel putin la nivel de prima urgenta, sa vedem ce putem face sa scadem cantitatea asta de poluare", a spus Anton Anton.Acesta a precizat ca nu intentioneaza sa inchida mine si termocentrale pe carbune. "Eu nu am de gand sa inchid mine, sa inchid termocentrale pe carbune. Romania are un mix energetic. La acest mix energetic, cel putin o treime e din carbune. Eu ce sa fac acum, sa vin sa renunt la toate facilitatile pe care le am?", a afirmat ministrul.Ministrul considera ca termocentralele trebuie eficientizate, insa totul trebuie inceput cu o strategie energetica a Romaniei. "Partea asta de eficientizare o sa fie prima preocupare pe care o am. Deja am discutat cu cei care se ocupa de domeniul asta si am spus: Fratilor, sunt de acord, aveti probleme, aveti nevoie, dar eu vreau sa vad care e planul, care e desfasuratorul si cum o sa facem sa scada poluantii. Eu fac o strategie, cu asta ar fi trebuit sa incepem, noi suntem datori cu o strategie energetica a Romaniei si strategia aceasta nu este un lucru pe care il poate face Ministerul Energiei de capul lui. Asta trebuie facuta impreuna cu Ministerul Mediului, pentru ca daca nu o facem impreuna nu am facut nimic. Asa ca sa actionam pe silozuri, eu m-am luptat si invatamantul superior sa distrug silozurile", a mai precizat Anton Anton.Intrebat care va fi pozitia Romaniei in ceea ce priveste decizia Parlamentului European ca energia regenerabila sa ajunga la un nivel de 35% din consum pana in 2030, Anton Anton a afirmat ca trebuie analizat in ce masura este posibil. "Parlamentul European are niste tinte mobilizatoare, iar acum Romania trebuie sa analizeze. Asta o sa facem, dupa care o sa venim si o sa spune: Fratilor, noi putem atat. Eu imi aduc aminte cum a fost cu cercetarea, ca trebuie sa dam 3% la cercetare, 1% din fonduri publice, 2% din fonduri private. Eram ministru al cercetarii la vremea respectiva, am vorbit despre chestia respectiva de mi s-a uscat gura, dupa care am constatat ca nimeni nu a dat, ca de fapt 1 cu 1 ar fi mai bine. Si tot Parlamentul European a constat chestia asta. Deci, suntem in proces de negociere", a spus ministrul.