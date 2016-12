Bilantul Ciolos la Fonduri UE: Circa 7 miliarde de euro, absorbiti in anul 2016. Ce "consideratii" are pentru viitorul Guvern

documente Raport Fonduri UE (22 Dec 2016) PDF, 1MB

pentru derularea interventiilor in domeniul dezvoltarii infrastructurii - 642,82 milioane euro (POIM);

pentru derularea interventiilor in domeniul competitivitatii, cercetarii, dezvoltarii, inovarii si IT - 690,72 milioane euro (POC);

pentru derularea interventiilor in domeniul asistentei tehnice, respectiv masurilor de consolidare a capacitatii entitatilor implicate in gestionarea fondurilor europene - 62,25 milioane euro (POAT);

pentru derularea interventiilor in domeniul dezvoltarii regionale - 75,37 euro (POR); pentru derularea masurilor de consolidare a capacitatii entitatilor administratiei publice - 124,26 milioane euro (POCA).

Din acesti bani, circa 4,53 miliarde de euro provin din banii alocati Romaniei in perioada de programare 2007-2013 si 2,5 miliarde, din perioada de programare 2014-2020.Sumele cumuleaza fonduri structurale si de coeziune, gestionate de Ministerul Fondurilor Europene si Miniterul Dezvoltarii Regionale, precum si fonduri pentru dezvoltare rurala si pescuit si bani din Fondul European pentru Garantare Agricola, gestionati de Ministerul Agriculturii.In perioada de programare 2014-2020, la fondurile structurale si de coeziune, Romania a ajuns la o rata de absorbtie de 81,73%, adica 15,57 miliarde de euro, ca declaratii de cheltuieli transmise la CE, pana la data de 15 decembrie 2016, mai arata MFE. La 31 octombrie 2015, la inceputul mandatului guvernarii Ciolos, nivelul declaratiilor de cheltuieli trimise la CE era de 58,67%, adica 11,18 miliarde de euro, mai arata sursa citata.In schimb, la 15 decembrie 2016, rata efectiva de absorbtie este de 78%, reprezentand fonduri rambursate de CE tarii, in baza cheltuielilor efectiate in proiectele europene.In noua perioada de programare 2014-2020, cei aproape 2,5 miliarde de euro atrasi reprezinta in principal avansuri de la Comisia Europeana si plati directe la hectar, pe zona de agricultura.Practic, in domeniul fondurilor structurale si de coeziune, aflate in gestiunea Ministerului Fondurilor Europene si Ministerului Dezvoltarii Regionale, Romania nu a decontat de la Comisia Europeana cheltuieli din proiectele europene, in lipsa unor autoritati de management trecute prin procesul de desemnare.Abia anul acesta, in ultima perioada, Ministerul Fondurilor Europene a reusit acreditarea a 3 autoritati de management nationale:"In acest an au fost desemnate doua autoritati de management care gestioneaza programe de cooperare transfrontaliera - Autoritatea de Management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Republica Serbia 2014-2020 si Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera INTERREG V-A Romania-Bulgaria. Intregul proces de constructie pentru definirea sistemelor de management si control a permis, de asemenea, acreditarea autoritatii de management pentru Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Am reusit astfel sa avem prima cerere de plata transmisa catre Comisia Europeana si sa evitam returnarea sumei de aproximativ 50 milioane de euro".In schimb, in noua perioada de programare, Ministerul Fondurilor Europene spune ca a lansat apeluri de proiecte in valoare totala de peste 13 miliarde de euro reprezentand peste 40% din alocarea financiara pentru perioada 2014- 2020.De asemenea, in portofoliul MFE au fost semnate contracte de finantare de peste 1,5 miliarde de euro, astfel:Referitor la conditionalitatile ex-ante pe care Romania trebuie sa le finalizeze pentru a putea primi bani europeni, Ministerul Fondurilor Europene din Guvernul Ciolos spune ca a inchis 9 conditionalitati ex-ante si ca a agreat cu CE ridicarea altor 11."La momentul aprobarii Acordului de Parteneriat si programelor operationale erau indeplinite 11 conditionalitati", mai arata sursa citata.Mai departe, ministerul condus acum de Dragos Dinu face si cateva "consideratii" pentru viitorul Guvern care va fi instalat de noul Parlament."(...) Am externalizat serviciile IT pentru dezvoltarea si mentenanta sistemului integrat de management SMIS 2014+/MySMIS 2014 prin dezvoltarea unor proiecte finantate din fonduri europene sau am utilizat expertiza functionarilor de la nivelul structurilor regionale. (...)""Suplimentar fata de cele 3 autoritati de management deja acreditate, pentru majoritatea programelor operationale este necesara finalizarea ultimelor detalii de continut aferente sistemelor de management si control si transmiterea in primele luni ale anului 2017 a documentatiei in vederea acreditarii autoritatilor de management" - arata MFE.