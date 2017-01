Cine este Mihaela Toader, propusa pentru Fonduri Europene

Ea va activa in Ministerul Dezvoltarii Regionale, care va absorbi Ministerul Fondurilor Europene. Toader va fi practic subalterna lui Sevil Shhaideh, propusa pentru functia de ministru al Dezvoltarii Regionale.Din martie 2013, ea a ocupat functia de director al Unitatii de Analiza, Programare si Evaluare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, fiind numita in timpul mandatului de ministru al lui Eugen Teodorovici. In ultima perioada, ea s-a aflat insa in concediu de crestere a copilului, conform unor informatii neoficiale.In perioada 2008-2013, Mihaela Toader a fost directorul Directiei Politici Publice din Secretariatul General al Guvernului (SGG).De asemenea, in perioada 2003-2008 a ocupat o functie de consilier pentru afaceri europene in SGGMihaela Toader ese absolventa de Drept la universitatea particulara "Nicolae Titulescu" (2002), iar apoi a urmat programul de masterat "Spatiul Public European" de la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA), Bucuresti (2005).