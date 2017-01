CE: Inca 11 proiecte vechi ramase neterminate for fi finantate de UE cu 500 de milioane de euro din noua perioada de programare

Constructia autostrazii Lugoj - Deva, pe sectiunea Dumbrava - Deva

Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta a coridorului pan¬european IV, tronsonul Coslariu - Simeria

Judetul Suceava: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor

Judetul Dolj: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor

Judetul Bihor: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor

Judetul Alba: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor

Judetul Cluj: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor

Judetul Vrancea: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor

Judetul Gorj: Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata

Judetul Bacau: Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata

Judetul Iasi: Lucrari pentru reducerea riscului de inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad

Informatii suplimentare referitoare la natura proiectelor

Proiectele sunt din urmatoarele domenii: transport, prevenirea dezastrelor naturale, alimentarea cu apa si managementul integrat al deseurilor."Prin deciziile adoptate am facilitat continuarea acestor proiecte, incepute in perioada 2007 - 2013, in actuala perioada de programare. Sunt proiecte esentiale pentru dezvoltarea Romaniei si imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor", a spus Corina Cretu.Proiectele vizeaza urmatoarele sectoare:TRANSPORT:MANAGEMENTUL DESEURILOREXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APAPREVENIREA DEZASTRELOR NATURALEProiectele de transport cuprind constructia autostrazii Lugoj - Deva pe sectiunea Dumbrava - Deva, parte a retelei paneuropene TEN-T. Astfel, se va scurta durata de calatorie intre aceste puncte si se va reduce numarul de accidente rutiere. De asemenea, acestea includ si reabilitarea liniei de cale ferata dintre Coslariu si Simeria, pentru cresterea vitezei de circulatie a trenurilor la 160 km/h.Cele 6 proiecte de management al deseurilor vor contribui la reducerea dimensiunilor depozitelor de deseuri prin integrarea activitatilor de separare, colectare, transport, tratare, reciclare si eliminare. De asemenea, se are in vedere inchiderea sau reabilitarea depozitelor non-conforme cu standardele europene.Proiectele de apa si apa uzata includ realizarea de infrastructura si facilitati de tratare a apei uzate. Captarea de apa va fi imbunatatita. Reteaua si instalatiile de pompare sunt reabilitate si extinse, iar statiile de tratare a apei uzate sunt nou construite sau imbunatatite. Aceasta infrastructura contribuie la oferirea de servicii si la un grad de acoperire in domeniul de apa curenta si apa uzata in conformitate cu directivele europene, in mod special cele legate de calitatea apei si tratarea apei uzate in mediul urban.Proiectul ce priveste reducerea riscului de inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad vizeaza construirea de poldere, dragarea si stabilizarea albiilor raurilor, cat si cartografierea riscului de inundatii. 16 mii de locuitori ai judetului Iasi vor beneficia in mod direct de o mai buna protectie impotriva inundatiilor.