MAE: Tribunalul Uniunii Europene a decis anularea unor corectii financiare aplicate Romaniei de Comisia Europeana

Tribunalul Uniunii Europene a decis, joi, anularea unor corectii financiare privind fonduri europene in agricultura, aplicate Romaniei de catre Comisia Europeana, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe (MAE), intr-un comunicat remis HotNews.ro. Hotararea poate fi atacata cu recurs de catre CE.Instanta Uniunii Europene a dat joi hotararea T-145/15 in cauza Romania impotriva Comisiei Europene, ce avea ca obiect o actiune in anulare initiata de Guvernul Romaniei la data de 29 martie 2015.Guvernul a atacat atunci Decizia Comisiei Europene (UE) 2015/103 din 16 ianuarie 2015 de excludere de la finantarea de catre Uniunea Europeana a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre in cadrul Fondului european de garantare agricola (FEGA) si al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), in ceea ce priveste Romania.Prin aceasta decizie care a fost anulata acum, Comisia Europeana aplicase Romaniei corectii de aproximativ 128 milioane Euro. Aceasta suma a fost exclusa de la finantarea anumitor cheltuieli efectuate in cadrul FEGA si FEADR pentru anii de cerere 2009 si 2010.Potrivit Tribunalului UE, Comisia nu a motivat refuzul de a efectua o evaluare individuala a impactului financiar al diverselor deficiente constatate si nici aplicarea unei rate forfetare a corectiilor de 10% in anul de cerere 2009 si de 5% in anul de cerere 2010.Comisia Europeana va putea emite o noua decizie, insa cu respectarea hotararii Tribunalului UE din cauza T-145/15.Hotararea Tribunalului UE din 16 februarie 2017 poate fi atacata cu recurs la Curtea de Justitie a Uniunii Europene."Salutam hotararea Tribunalului Uniunii Europene. Hotararea este justa, avand in vedere ca Decizia Comisiei nu a fost motivata corespunzator. Instanta de la Luxemburg a preluat argumentele Guvernului Romaniei. Pentru noi este o hotarare extrem de importanta si consideram ca pe viitor in materie de corectii financiare Comisia Europeana va trebui sa trateze aspecte similare mult mai prudent. Desi hotararea poate fi atacata cu recurs de Comisia Europeana, avand in vedere practica Curtii de Justitie a Uniunii Europene, noi suntem increzatori", a declarat Razvan Horatiu Radu, agentul Romaniei la Curtea de Justitie a UE.