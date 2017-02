Crearea superministerului lui Sevil Shhaideh inseamna revizuirea intregului cadru procedural pentru fondurile europene

"Preluarea activitatii din domeniul fondurilor structurale si de investitii de catre MDRAPFE implica revizuirea cadrului procedural cu privire la sistemul de management si control al programelor gestionate, activitate aflata in curs de finalizare. Ca urmare, MDRAPFE a asumat data de 30 aprilie a.c. ca termen limita de transmitere a pachetelor de documente catre Autoritatea de Audit" - recunoaste Miniterul Dezvoltarii Regionale, Administraiei Publice si Fondurilor Europene, condus de Shhaideh.Potrivit unui comunicat al institutiei, acest minister isi mai propune ca pana la 1 iulie 2017 sa fie acreditate toate autoritatile de management ale programelor europene destinate Romaniei, proces necesar decontarii de catre Bruxelles a cheltuielilor efectuate de Romania in proiectele europene 2014-2020.In prezent, 3 autoritati de management sunt desemnate."Reorganizarea Ministerului s-a realizat cu scopul accelerarii absorbtiei fondurilor europene. Astfel, am inclus in fisele de post pentru personalul alocat autoritatilor de management criterii de performanta. Fiecare angajat cu atributii in domeniu are, si este o premiera, obiective si termene clare de respectat. In felul acesta, reusim sa motivam si sa responsabilizam intregul aparat si sa ne respectam angajamentele luate", a declarat viceprim-ministrul Sevil Shhaideh la inceputul intalnirii" - a spus Shhaideh, marti, dupa ce s-a intalnit cu oltan Kazatsay, director general adjunct al Directiei Generale Ocuparea Fortei de Munca a Comisiei Europene.