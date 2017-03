Proiect: Autoritatile locale se vor putea imprumuta din Trezorerie, cu dobanda, pentru cofinantarea proiectelor europene​

dobanda: ROBOR la 3 luni comunicata de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii anterioare acordarii imprumutului, plus o marja de 3,00 puncte procentuale si care ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului;

perioada de rambursare: pana la 20 ani, cu posibilitatea rambursarii anticipate, partial sau integral;

termenul-limita de depunere la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice a documentelor prevazute la alin. (11) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale: 31 octombrie 2017.

nu va exista o limita de indatorare ca procent din veniturile autoritatilor respective.

Ministerul Finanelor: Primariile pot lua bani de la banci. Ministerul Dezvoltarii: Bancile nu s-au aratat interesate

Unitatile sau subdiviziunile administrativ-teritoriale vor putea solicita, inclusiv pentru asociatiile de dezvoltare intercomunitara, de la Ministerul Finantelor Publice, in cursul anului 2017, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500 de milioane de lei, pentru asigurarea prefinantarii si/ sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013 si perioada 2014-2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, prevede proiectul de OUG. In schimb, in nota de fundamentare a proiectului, limita sumei generale pentru aceste imprumuturi este de 1,3 miliarde de lei.Aceste imprumuturi vor avea urmatoarele conditii:De asemenea, autoritatile locale vor putea lua imprumuturi din trezorerie si pentru plata corectiilor financiare aplicate din cauza unor erori in proiectele europene derulate, cu acelasi dobanzi, insa cu incadrarea in limita de indatorare de 70% din veniturile anuale ale autoritatilor respctive. pentru corectiile finaniare, suma generala pana la care sa vor ptea acorda imprumuturile din trezorerie ar urma sa fie de 124 milioane lei.Cu aceeasi dobanda si cu limita de indatorare de 70% , vor putea lua imrumuturi si pentru asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din programele nationale, insa pe o perioada de numai 10 ani."In prezent, multe proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile, implementate de catre autoritatile administratiei publice locale inregistreaza intarzieri sau chiar se afla in blocaj, ca urmare a lipsei de resurse financiare in bugetele locale pentru a asigura cota de 2% cofinantare proprie sau pentru a asigura cheltuielile neeligibile, fara de care nu se pot finaliza proiectele" - isi justifica Ministerul Dezvoltarii Regionale propunerea de ordonanta de urgenta.Ministerul mai arata ca si din cauza unor "corectii aplicate proiectelor aflate in implementare, autoritatile administratiei publice locale sunt pe de o parte in imposibilitatea achitarii acestora, iar pe de alta parte in imposibilitatea asigurarii finantarii implementarii in continuare a proiectelor".Practic, acest proiect de ordonanta de urgenta al Ministerului Finantelor mareste sau elimina limita de indatorare de 30% din veniturile anuale ale autoritatilor locale care solicita imprumutul, prevazuta de Legea finantelor publice locale nr. 273/2006.Ministerul Finantelor Publice arata, insa, ca oricum autoritatile locale pot sa ia imprumuturi peste limita de 30%, pentru a-si asigura contributia proprie la proiectele europe. In schimb, Finantele arata ca in lipsa ordonantei de urgenta propuse de Ministerul Dezvoltarii Regionale, autoritatile locale nu au decat sa ceara credite de la banci.Intr-un comunicat din 20 martie, cu o zi inainte ca Ministerul dezvoltarii Regionale sa scoata in dezbatare publica proiectul de OUG, Ministerul Finantelor comunica:"Autoritatile publice locale au posibilitatea sa se imprumute cu dobanzi mai bune decat cele ale trezoreriei de la banci comerciale sau de la alte institutii de credit, pentru asigurarea pre-finantarii si/sau co-finantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri europene nerambursabile. In aceste situatii, Unitatile Administrativ Teritoriale sunt exceptate de la obligatia de a respecta:- limita de indatorare de 30%, prevazuta la art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;- plafoanele de contractare si tragerile aprobate pentru anul 2017 prin Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017"De partea cealalta, Ministerul Dezvoltarii Regionale arata ca se impune acordarea de imprumuturi din Trezorerie, in conditiile in care bancile comerciale nu ar fi interesate sa acorde credite autoritatilor locale."Desi multe dintre unitatile administrativ-teritoriale au lansat proceduri de achizitie publica, bancile nu s-au aratat interesate in acordarea de imprumuturi" - spune Ministerul dezvoltarii regionale, in nota de fundamentare.Metoda imprumutrilor din trezorerie nu este una noua, fiind aplicata si de guvernele precedente. In martie 2016, Guvernul Ciolos a emis o ordonanta de urgenta pentru alocarea a 400 de milioane de lei din Trezorerie, pentru acordarea de imprumuturi autoritatilor locale, pentru proiectele euopene, pe o perioada de 20 de ani.