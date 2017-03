20 de milioane de euro de la UE pentru modernizarea infrastructurii de apa din judetul Caras-Severin

"In urma acestei decizii, va putea fi finalizata o investitie de mare necesitate pentru locuitorii din aceasta zona a tarii. Proiectul prevede reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si a sistemului de canalizare in Resita, Caransebes, Bocsa, Otelu Rosu, Moldova Noua, Oravita, Anina si Baile Herculane. Imbunatatirile vor asigura calitatea apei potabile si epurarea apelor uzate la standarde europene", a declarat Corina Cretu, potrivit unui comunicat rmis HotNews de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.Totodata, proiectul va creste gradul de protectie a mediului inconjurator, deoarece toate apele uzate din gospodarii si companii vor fi tratate inainte de deversare.In urma etapizarii, investitia inceputa in perioada de programare 2007-2013 va putea fi finalizata in actuala perioada de programare. Proiectul ,"Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras-Severin" este cofinantat prin Fondul de coeziune, contributia UE fiind in valoare de aproximativ 20 de milioane de euro.