Ministrul Dezvoltarii: Redeschidem apelul de proiecte pe POCU, cu grad mare de respingere

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) din minister a finalizat etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii proiectelor depuse in cadrul apelurilor

in comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome - Regiuni mai putin dezvoltate, respectiv

in comunitatile marginalizate.

Dintr-un numar de 312 propuneri depuse in cadrul apelurilor, 63 de proiecte au trecut in faza de evaluare tehnica si financiara. Proiectele admise sunt adaptate nevoilor reale, au un nivel ridicat de maturitate, calitate si potential de crestere a nivelului de trai in comunitatile marginalizate.





In urma evaluarii de la POCU, consultanti pentru accesarea de fonduri europene s-au mobilizat deja pe grupurile de specialitate deschise pe reteaua sociala Facebook, exprimandu-si nemultumirea fata de modul cum a fost derulat procesul de selectie.

Cristinel Bleanda, unul dintre consultanti, spune ca grupul de nemultumiti nuamara deja in jur de 20 de experti, care vor sa mai adune aderenti si sa transmita premierului Sorin Grindeanu, ministrului dezvolarii regionale, Sevil Shhaideh si ministrului delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb, o scrisoare deschisa in care cer ar urma sa ceara si demisia directorului AM POCU, Vladimir Rovintescu.

Nemultumirile consultantilor au radacini mai vechi, din perioada depunerii proiectelor, cand au intampinat probleme mari cu sistemul informatic MySMIS 2014, realizat de Ministerul Fondurilor Europene (care s-a comasat in MDRAPFE acum) si Serviciul de Telecomunicatii Sepciale, incepand cu anul 2015.

Consultantii s-au pans de mai multe ori ca, din cauza problemelor din MySMIS si a mutarii documentelor depuse de ei de pe un server pe altul, la nivelul ministerului, ar fi fost pierdute unele documente. Din acest motiv, expertii nemultumiti considera ca Autoritatea de management ar fi trebuit sa le ceara clarificari atunci cand constata ca lipseau anumite documente, insa - sustin ei - AM nu le-a cerut clarificari, ci le-a respins direct proiectele.

In scrisoarea deja redactata, care circula pe Facebook, consultantii nemultumiti reclama ca, Autoritatea de Management a POCU din minister "stia de existenta problemelor privind nefunctionalitatea sistemului informatic MYSMIS, dar nu au fost cerute clarificari pentru documentele care lipseau din sistemul informatic".

"Au fost lansate doua axe 4.1 si 4.2 pentru comunitatile vulnerabile, in perioada 16 mai - 15 septembrie depunere de proiecte. Proiectele trebuiau depuse intr-o aplicatie MySMIS. La un moment dat, a existat un anunt pe Facebook al fostului ministru, respectiv in 8 septembrie, prin care spunea 'nu mai depuneti prin aplicatia infomatica, trimiteti niste fisiere. In aceasta perioada am reusit sa evaluam, prin Autoritatea de Management, 312 proiecte. S-a constatat ca utilizand acel comunicat de presa dat de fostul ministru sau de fostele structuri din guvernul anterior, nu s-au incarcat in programul informatic documentele necesare verificarii eligibilitatii, exact cum prevedeau ghidurile de la momentul respectiv. Cert este ca din 312 proiecte, au trecut mai departe in evaluare doar 63 de proiecte", a spus Shhaideh, la postul Antena 3."Ce putem sa facem? Ministrul actual nu poate sa mai intervina pe niste reguli care au fost modificate sau care nu au fost respectate. Autoritatile de management, dupa cum bine stiti, au independenta in evaluare si selectie. Ce am facut eu astazi? In momentul in care am constatat acest grad de respingere, am dispus Corpului de Control al meu o verificare, dar, ca sa putem da o sansa tuturor acestor comunitati, in data de 31 martie se redeschide apelul cu toata suma", a mai spus ea, la Tulcea.