Corina Cretu a declarat presei germane ca se opune unor taieri de fonduri UE pentru statele membre care nu primesc refugiati

Potrivit Agerpres , in mod repetat, politicienii germani si austrieci au solicitat reducerea finantarii acordate statelor membre UE din estul Europei care nu dau dovada de suficienta solidaritate in ceea ce priveste criza refugiatilor sau care fac dumping fiscal pe cheltuiala statelor vecine.Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, refuza insa categoric asemenea cereri. UE nu poate folosi fondurile structurale ca mijloc de a exercita presiuni, a spus ea intr-un interviu cu FAZ. "Noi trebuie sa unim statele membre, nu sa le intaratam unele impotriva celorlalte", a spus oficialul UE, pentru FAZ, citat de Agerpres.Comisarul a adaugat ca "acest lucru este valabil in mod special in ceea ce priveste criza refugiatilor"."Este intr-adevar o problema ca exista tot mai putini europeni cu norma intreaga si tot mai multi cu jumatate de norma", a avertizat ea.Acest lucru nu se poate insa rezolva de catre UE prin corelarea fondurilor structurale cu exprimarea solidaritatii in alte domenii de politica. Dimpotriva: o politica regionala de succes este si in interesul statelor membre instarite, cum ar fi Germania si Austria, a declarat Corina Cretu.Potrivit comisarului european, aceste tari sunt cele care beneficiaza de contracte atunci cand UE sprijina, de exemplu, dezvoltarea infrastructurii prin fondurile sale structurale. Iar economia germana are de profitat daca statele est-europene recupereaza decalajul economic si puterea de cumparare din aceste tari creste, a mai explicat ea.