Crescatori de porci, nemultumiti: Guvernul Romaniei nu stie sa ne sustina la Bruxelles

In fapt, organizatia reclama o diminuare cu 25% a sprijinului pentru bunastarea animalelor, care li se cuvine crescatorilor de porci, din fonduri europene si nationale si solicita de urgenta repunerea cuantumurilor pe subpachete, pana cand Uniunea Europeana va modifica Regulamentul delegat al Uniunii Europene 640/2011, privind sistemul de administrare si control in fondurile europen." - sustine ACEBOP.Redam integral comunicatul ACEBOP:In timp ce importurile de carne de porc cresc ingrijorător, Guvernul României nu știe să iși susțină crescătorii de porci la Bruxelles iar Agentia pentru inantarea Investitiilor Rurale (AFIR) și Autoritatea de Management din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmit proiecte și calcule către Agentia pentru Plati si Interventii in Agricultura (APIA), obligând la modificări pe ultima sută de metri a unor angajamente asumate de fermieri.Ordinul de sancțiuni pe componenta porc-2016, indelung disputat cu asociațiile de profil, aduce in forma actuală mari dezavantaje fermierilor. Asta trebuie să afle guvernul, de doi ani sistemul de plăți se schimbă din mers sau la sfârșitul anului , angajamentele fermierilor sunt călcate in picioare, nu există respect pentru munca și sudoarea fermierilor!Suntem chemați la runde de discuții sterile in urma cărora nu rămânem decât cu paguba deplasării și cu dureri de cap.Regula o intoarce AFIR, la sfârșitul angajamentului. Crescătorii vor fi plătiți cu numai 75% din ce au cheltuit pe bunăstare in 2016, in așteptarea modificării Regulamentului 640 (Regulamentul delegat al Uniunii Europene 640/2011, privind sistemul de administrare si control in fondurile europene - n.r.) ! Știm cu toții cât durează modificarea unui regulament! Cu siguranță se va depăși data de 31 decembrie 2017, fermierii vor pierde 25% din totalul/ 2016.In plus, și foarte grav, crescătorii vor fi penalizați dacă au depășit 3 serii de creștere porc gras/2016 și 2 serii scrofițe/an! Cum veți calcula domnilor seriile de scrofițe eligibile? De ce să fim plătiți pe trei serii dacă ne-am asumat mai mult și am demonstrat că am respectat toate condițiile de bunăstare superioară?Vom fi penalizați pe documente semnate, legal asumate, primite de către APIA cu număr de inregistrare, ca fiind CONFORME- spun și au dreptate- fermierii români. Dacă calculele MADR au fost greșite in 2012 de ce trebuie să fie penalizați fermierii la sfârșitul celor cinci ani de angajament? Sunt angajamente asumate VOLUNTAR de fermieri și trebuie să le respectați. Membrii ACEBOP susțin crescătorii și solicită de urgență excluderea sancțiunilor artificial create de AFIR si Autoritatea de Management din MADR!Solicităm de urgență repunerea cuantumurilor pe supachete ca in anii anteriori! Bruxelles nu a avizat modificarile iar APIA este obligată să aplice un Ordin de sancțiuni artificial!