Ministerul Dezvoltarii a lansat iarasi apelurile pentru fonduri UE din "noul POSDRU", destinate comunitatilor marginalizate, cu sume ramase dupa evaluarea cu scandal

POCU 4.1. "Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360 grade) in comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome - regiuni mai putin dezvoltate si regiune dezvoltata",

respectiv POCU 4.2. "Dezvoltarea Locala Integrata (DLI 360 grade) in comunitatile marginalizate".

Autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate;

ONG-uri in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate.

Scandalul de la "noul POSDRU" continua: plangeri la OLAF

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a lansat marti " variantele finale, imbunatatite, ale Ghidurilor Solicitantului corespunzatoare apelurilor de proiecte":

Apelurile de proiecte aferente acestor ghiduri de finantare se vor deschide in sistemul informatic MySMIS2014 in data de 18 aprilie 2017, ora 10:00 si se inchid in 16 iunie 2017, ora 16:00, potrivit MDRAPFE.Alocarea financiara totala pentru Obiectivul Specific 4.1 este de aproximativ 58 milioane euro pentru regiuni mai putin dezvoltate, respectiv aprox. 3,7 milione euro pentru regiunea dezvoltata (Bucuresti Ilfov). Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 6 milioane euro pentru regiunile mai putin dezvoltate, respectiv de aprox. 3,7 mil. euro pentru regiunea dezvoltata.Pentru Obiectivul Specific 4.2, alocarea financiara totala este de aprox. 7,4 milioane euro, iar valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 6 milioane euro.Banii pot fi ceruti de catre:Cu acesti bani europeni, proiectele derulate de solicitanti vor viza integrarea persoanelor pe piata muncii, incurajarea participarii la stagii si scheme de ucenicie/ cursuri de formare profesionala, sprijin pentru continuarea educatiei cu obtinerea unor calificari si competente relevante pentru piata muncii si integrarea profesionala, precum si incurajarea si cultivarea spiritului antreprenorial.Programul Operational Capital Uman (POCU) din noua perioada de programare 2014-2020 continua pe drumul controverselor deschis de predecesorul sau, mai celebrul POSDRU 2007-2013 (Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane).Miza totala e uriasa, POCU 2014-2020 (POCU) are o alocare totala deProgramul a pornit greu, abia in mai-septembrie 2016 s-au lansat primele apeluri, pentru liniile de finantare 4.1 si 4.2, in valoare totala de 350 de milioane de euro, bani pentru proiecte sociale in comunitatile de romi si comunitatile marginalizate.Tarziu, abia in 21 martie 2017, Autoritatea de Management a POCU, din subordinea noului Minister al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a anuntat ca a finalizat prima faza a evaluarii proiectelor depuse. Din 312 proiecte depuse au picat 249, restul de 63 trecand mai departe pentru etapa urmatoare de evaluare. In Bucuresti-Ilfov, toate cele 15 proiecte depuse in apelul 4.1 au fost respinse.Expertii care au lucrat la proiectele respinse "au luat foc", un grup de 20 de consultanti cerand demisia directorului AM POCU, Vladimir Rovintescu, asa cum a relatat HotNews atunci.

Incercand sa calmeze spiritele, ministrul Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, si ministrul delegat al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, au anunat ca redeschid apelurile, insa cu suma ramasa neacoperita de catre proiectele care au trecut mai departe in faza a doua a evaluarii.Asa s-a ajuns la cei 70 de milioane de euro pusi in joc prin noile apeluri lansate marti. "Suma totala alocata apelurilor este cea ramasa disponibila dupa parcurgerea primei faze de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1, POCU/19/4/4.1 si POCU/18/4/4.2. In conformitate cu prevederile OUG 40/2015 (art. 12, alin.1), cu modificarile si completarile ulterioare, exista posibilitatea supracontractarii sumelor alocate, in functie de calitatea proiectelor evaluate, de rezultatele propuse precum si de indicatorii de Program asumati" - a explicat ministerul.Masura, care fusese anunata inca din martie, i-a nemultumit pe multi dintre expertii pentru fonduri europene ale caror proiecte fusesera picate. Unii au sesizat si Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), al Comisiei Europene, inca de acum o saptamana.Si HotNews a cerut oficial lista celor 63 de proiecte trecute de etapa intai a evaluarii, insa ministerul a refuzat sa o transmita:De asemenea, reclamantii se plang ca MDRAPFE ar fi incalcat procedura de evaluare, pentru ca ar fi existat cazuri in care proiectele erau examinate de numai un singur evaluator, in loc de doi."Procesul de evaluare se realizeaza in sistemul informatic MySMIS2014, in interfata de tip Back-Office dedicata AM/ OI.Schimbul electronic de date asigurat de MySMIS2014 conform prevederilor Regulamentului 1303/2014 (art. 122 alin 3 resp art. 125 alin 2 lit d) intre Beneficiar si AM, se face prin intermediul secretarului/ presedintelui comisiei de evaluare. Documentul vizibil in contul beneficiarului dupa evaluare este o grila consolidata automat de catre sistem si aprobata (semnata electronic) de catre secretar/ presedinte. Evaluarea niciunui proiect nu este validata de sistem daca acesta nu a fost evaluat de doi evaluatori independenti si in MySMIS2014 nu exista completate doua grile de evaluare".