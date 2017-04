Accesul utilizatorilor noi la sistemul electronic pentru depunerea proiectelor europene, suspendat temporar

Ministerul Afacerilor Interne a anuntat marti ca ca s-au constatat deficiente la nivelul unei baze de date din componenta sistemului national informatic de evidenta a persoanelor.Astfel, in data de 10.04.2017, s-au constatat disfunctii ale echipamentului informatic dedicat asigurarii functionarii unei baze de date, componenta a Sistemului national informatic de evidenta a persoanelor, administrat de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.)."In scopul repunerii in functiune a echipamentului, in cel mai scurt timp posibil, specialistii D.E.P.A.B.D. desfasoara activitati sustinute" - dadeau asigurari cei de la MAI.La randul sau, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a anuntat solicitantii de fonduri europene care utilizeaza sistemul MySMIS2014 ca, avand in vedere ca baza de date amintita este folosita si la validarea utilizatorilor noi in MySMIS2014, pentru moment in sistem nu se pot inregistra utilizatori noi care se identifica cu datele personale.Celelalte componente ale sistemului MySMIS2014 nu sunt afectate, precizeaza MDRAPFE."In momentul in care deficienta va fi remediata, MAI si MDRAPFE vor anunta public. Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari afectati, perioada depunerii de proiecte pentru apelurile cu termen limita deschise la acest moment in MySMIS2014 va fi prelungita corespunzator perioadei in care s-au manifestat deficientele" - a mentionat sursa citata.Reamintim ca in aceasta perioada, pana pe 27 aprilie 2017, mai este deschis apelul de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A - Microintreprinderi, prin care microintreprinderile pot obtine pana la 200.000 de euro, fonduri europene, pentru afaceri in mediul urban, cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov.De asemenea, au fost lansate noi apeluri in Programul Operational Capital Uman, in valoare de 70 de milioane de euro, destinate proiectelor pentru comunitati marginalizate. Apelurile se vor deschide efectiv in perioada 18 aprilie 2017 - 16 iunie 2017, potrivit MDRAPFE.Inca de cand a fost deschis, anul trecut, sistemul MySMIS 2014 a pus probleme utilizatorilor , care s-au plans de blocaje in depunerea proiectelor.