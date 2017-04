De ce nu poate Romania sa ia rambursari din fondurile structurale noi, in programele majore gestionate de Ministerul Dezvoltarii, dupa 3 ani si 4 luni din noul cadru financiar

Programul IPA de cooperare transfrontaliera Romania - Republica Serbia 2014 - 2020;

Programul de cooperare transfrontaliera INTERREG V-A Romania - Bulgaria;

Programul operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate.

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), peste 9 miliarde de euro

Programul Operational Regional (POR), 6,47 miliarde de euro

Programul Operational Capital Uman (POCU), circa 3,6 miliarde de euro

Programul Operational Competitivitate (POC), 1,26 miliarde de euro

Programul Operational Capacitate Administrative (POCA), 0,38 miliarde euro

Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT), 0,3 miliarde euro.

Dupa 3 ani si 4 luni de la inceperea noului cadru financiar 2014-2020, Romania nu reuseste sa obtina fonduri structurale si de coeziune ca rambursari de cheltuieli pe proiecte, pentru ca nici pana acum nu are desemnate autoritatile de management al programelor operationale majore din subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE)."Acreditarea sistemului de gestionare a fondurilor este o conditie pentru a rambursa de la Comisia Europeana cheltuielile din proiectele cu fonduri europene", a precizat ministerul, intr0un comunicat remis, vineri, HotNews.Potrivit acestuia, pana in prezent, au fost desemnate autoritatile implicate in sistemul de management si control pentru 3 programe finantate in perioada de programare 2014-2020:Practic, nici pana acum nu au fost acreditate autoritatile de management al programelor majore de fonduri structural si de coeziune din subordinea acestui minister:Vineri, 28 aprilie 2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a anuntat ca a transmis la Autoritatea de Audit (AA) de la Curtea de Conturi a Romaniei pachetele pentru desemnarea sistemelor de management si control pentru doua dintre aceste programe majore:siIn martie 2017, acelasi minister mai trimisese la Autoritatea de Audit documentele pentru acreditarea altor 4 programe majore:siDe asemenea, tot in martie au fost transmise pachetele de documente necesare desemnarii pentru Programul Initiativa pentru Intreprnderi Mici si Mijlocii (IMM), iar vineri, 28 aprilie, pentru alte 3 programe mici, care sunt de cooperare transfrotaliera: Programului Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020, Programului Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020 si Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020.Procesul de acreditare a autoritatilor de management ale Romaniei mai dureaza:- a mai precizat MDRAPFE.Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb (PSD), a acuzat de intarziere fosta guvernare Ciolos, care a acoperit practic numai anul 2016 din perioada de programare inceputa in 2014."Odata facut acest pas, am reusit sa recuperam intarzierea cu 1 an in relatia Autoritatilor de Management cu Comisia Europeana si sa cream astfel cadrul necesar ca banii de la Bruxelles sa poata intra in tara" - a spus Rovana Plumb, citata in comunicatul MDRAPFE.Potrivit celor mai recente date oficiale de la Ministerul Finantelor,Din cei 4,75 miliarde de euro, cea mai mare parte, adica 2,82 miliarde de euro, au fost incasati de Romania in anul 2016, in guvernarea Ciolos. In primele doua luni ale anului 2017 (guvernul Grindanu a fost investit in 4 ianuarie) au fost incasati 940 de milioane de euro de la Bruxelles.In intreaga Uniune Europeana, cadrul financiar 2014-2020 a pornit mai greu, la nivelul institutiilor UE fiind aprobate cu o oarecare intarziere documentele programatice.