Negociatorul-sef al Parlamentului European pe bugetul UE 2018: Uniunea va avea mai multi bani in casa pentru plati, dar Romania are foarte putine autoritati de management acreditate sa ia banii

Programul IPA de cooperare transfrontaliera Romania - Republica Serbia 2014 - 2020;

Programul de cooperare transfrontaliera INTERREG V-A Romania - Bulgaria;

Programul operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate.

Principalii parametri bugetari propusi de CE:

Fondul european pentru investitii strategice (FEIS), care constituie esenta Planului Juncker, este sustinut de o garantie din bugetul UE, la care se adauga o alocare din capitalul propriu al Bancii Europene de Investitii. Fondul are rolul de a sprijini crearea de locuri de munca si de a impulsiona cresterea printr-o utilizare mai inteligenta a resurselor financiare noi si a celor existente, in scopul de a se valorifica investitiile private. Se preconizeaza deja ca va mobiliza 194 de miliarde EUR in investitii. In 2018, Comisia propune sa aloce Fondului de garantare FEIS o suma suplimentara de 2 miliarde EUR.

Fondul structural si Fondul de investitii sunt in continuare principalele instrumente de investitii instituite de UE pentru sprijinirea IMM-urilor si a actiunilor intreprinse, in special, in domenii precum cercetarea si inovarea, transporturile, mediul si dezvoltarea rurala. Din bugetul UE se va aloca Fondului structural si Fondului de investitii suma de 55,4 miliarde EUR pentru regiuni si pentru statele membre si o suma de aproximativ 59, 6 miliarde EUR pentru agricultori si dezvoltare rurala.

Dupa un demaraj lent in primii ani, se preconizeaza ca programele structurale si de investitii ale UE pentru perioada 2014-2020 vor atinge viteza de croaziera in 2018, conform angajamentelor convenite de statele membre si de Parlamentul European. In acest fel s-a ajuns la o crestere de 8,1 % a platilor totale, comparativ cu bugetul din 2017.

De asemenea, promovarea dezvoltarii durabile va orienta actiunea bugetului UE in afara Uniunii, care a fost consolidata in mod semnificativ in ceea ce priveste tarile vecine. Astfel, se estimeaza ca noul Fond european pentru dezvoltare durabila va atrage fonduri suplimentare, in special din sectorul privat.

Programul "Erasmus+" vizeaza punerea in aplicare a obiectivelor de politica ale UE convenite in domeniile educatiei, formarii, tineretului si sportului, prin imbunatatirea aptitudinilor si a competentelor studentilor, prin promovarea imbunatatirii calitatii in educatie, in formare si in institutiile/organizatiile pentru tineret si prin promovarea elaborarii de politici. In proiectul de buget pentru 2018 se aloca in acest scop 2,3 miliarde EUR, ceea ce inseamna o crestere cu 9,5 % comparativ cu bugetul pe 2017.

Pana la sfarsitul anului 2016, aproximativ 1,6 milioane de tineri au beneficiat de actiunile sprijinite de Initiativa privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor. Aceasta initiativa a contribuit la diminuarea ratelor somajului in randul tinerilor in majoritatea statelor membre. Cu toate acestea, avand in vedere ca ratele somajului sunt in continuare mai mari decat cele inregistrate in perioada anterioara crizei financiare, sunt necesare eforturi sustinute si sprijin din partea UE. In acest scop, ar trebui sa se aloce initiativei, in perioada 2017-2020, o suma suplimentara de 1,2 miliarde EUR, din care s-a inclus in proiectul de buget pentru 2018 suma de 233 de milioane EUR, iar in bugetul rectificativ pentru 2017 a fost prevazuta suma de 500 de milioane EUR, care este propusa si in prezent.

O alta oportunitate pentru tineri este Corpul european de solidaritate, care ofera posibilitatea de participare la actiuni de voluntariat, precum si stagii profesionale sau oferte de locuri de munca pentru perioade de 2-12 luni, ceea ce va incuraja solidaritatea in comunitati din Europa. Astazi, Comisia propune un buget propriu si un temei juridic pentru Corpul european de solidaritate, in scopul de a permite participarea a 100 000 de europeni pana in 2020. Pentru perioada 2018-2020, suma totala alocata actiunilor Corpului european de solidaritate se va ridica la 342 de milioane EUR, din care 89 de milioane EUR pentru anul 2018.

Avand in vedere ca migratia si securitatea raman prioritati absolute, Comisia intentioneaza sa finanteze in continuare o gama ampla de actiuni conexe in cadrul UE, cum ar fi acordarea de asistenta umanitara, consolidarea sistemului de gestionare a frontierelor externe, sprijinirea celor mai afectate state membre si multe altele. Cu suma de 4,1 miliarde EUR planificata in proiectul de buget pentru 2018 in domeniul migratiei si al securitatii, valoarea totala a finantarii globale alocata de UE pentru migratie si securitate ajunge la un nivel fara precedent, de 22 de miliarde EUR in perioada 2015-2018. Proiectul de buget pentru 2018 reflecta faptul ca cea mai mare parte din aceasta suma a fost alocata la inceputul perioadei.

Vor fi disponibile, de asemenea, fonduri suplimentare pentru abordarea la nivel extern a cauzelor profunde ale migratiei, indeosebi prin furnizarea de asistenta pentru tarile terte care se confrunta cu mari fluxuri de migratie, precum Libanul si Iordania. Proiectul de buget include si angajamentele in favoarea acestei regiuni, asumate la Conferinta de la Bruxelles din 5 aprilie 2017 privind sprijinirea viitorului Siriei si al regiunii, in valoare totala de 560 de milioane EUR.

In domeniul securitatii, fondurile UE se vor concentra pe masuri preventive de securitate, in special in domeniul criminalitatii grave si organizate, inclusiv pe consolidarea coordonarii si cooperarii dintre autoritatile de asigurare a respectarii dreptului national, cresterea securitatii frontierelor externe ale UE si sprijinirea statelor membre in combaterea terorismului si a criminalitatii cibernetice.

In plus, Comisia a lansat, in 2017, o asa-zisa actiune pregatitoare pentru cercetare in domeniul apararii, finantata de UE. In total, pentru perioada 2017-2019 a fost inscrisa in buget suma de 90 de milioane EUR pentru finantarea cercetarii colaborative in domeniul tehnologiilor si produselor inovatoare in materie de aparare.

"Angajamentele" se refera la finantarile care pot fi convenite prin contracte intr-un anumit an.

"Platile" reprezinta sumele platite efectiv.

Potrivit acestuia draftul de buget prezentat marti, de comisaruleuropean pentru buget Gunther Oettinger (foto - dreapta), Comisiei de Buget a PE, prevede o crestere cu un sfert a banilor disponibili in materie de politica de coeziune, fonduri structrale, asa cum solicitase Muresan anterior, ca negociator-sef al Parlamentului European." - a avertizat Siegfried Muresan, in interviul acrdat HotNews, care urmeaza sa fie publicat integral.Potrivit unei situatii oficiale prezentate la 28 aprilie 2017 de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, 3 autoritati de manage9ent au fost acreditate pana in prezent:Acestea sunt insa autoritati de management pentru programe marginale, cu sume relativ reduse. In schimb, principalele programe pentru fonduri UE sunt gestionate de autoritati de management inca neacreditate.De asemenea, Siegfried Muresan a criticat si intentia Puterii de la Bucuresti de a majora salariile bugetarilor, Muresan exprimandu-si sustinerea fata de pozitia Comisiei Europene, care a cerut Executivului roman sa reduca cheltuielile publice si sa tina deficitul bugetar sub control."Si eu vreau sa crestem salarii, pensii, dar trebuie ca in acelasi timp sa reformam economia, ea sa devina mai comeptitiva, sa creasca productivitatea. Guvernul are datoria sa creeze cadrul astfel incat munca oamenilor sa valoreze mai mult, sectorul privat, investitorii sa poata plati mai mult, caci daca nu construiesti autostrada si investitorul are nevoie tot de 7 ore sa-si transporte de la Sibiu pana la frontiera vestica, pur si simplu nu raman mai multi bani pentru investitii, cercetare, cresteri de salarii.Atat timp cat nu avem reforme economice importante nu poti creste cheltuielile. Fiindca se mareste deficitul, creste datoria publica si tot oamenii va trebui sa plateaca inapoi aceasta datorie in viitor prin taxe si impozite sporite", a afirmat Muresan.Marti, Comisia Europana a propus un proiect de buget pe 2018 cu angajamente in valoare de 161 de miliarde euro, "pentru incurajarea crearii mai multor locuri de munca, in special pentru tineri, precum si pentru stimularea cresterii economice si a investitiilor strategice" -a informat executivul comunitar.In proiectul de buget pe 2018,(cu 1,4% mai mult decat in 2017), iar(cu 8,1% mai mult decat in 2017 - crestere datorata faptului ca programele UE finantate din fondurile structurale si de investitii aferente perioadei 2014-2020 au ajuns la viteza de croaziera in 2018, dupa un demaraj lent in primii ani).Comisia Europeana spera ca inainte de finalul lunii noiembrie 2017 propunerea sa de buget sa fie acceptata de Parlamentul European si de Consiliul Uniunii Europene (statele membre).

