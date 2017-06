Comisarul UE Corina Cretu cere Guvernului Grindeanu sa rezolve conditionalitatile pentru a putea primi fonduri europene pe mediu

finalizarea Planului General National al Deseurilor, inclusiv a Programului de Prevenire a Generarii Deseurilor;

adoptarea de masuri pentru atingerea obiectivelor in materie de reciclare.

", a spus Cretu, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, ransmis HotNews.ro."Am incredere in capacitatea autoritatilor romane de a duce la bun sfarsit eforturile privind indeplinirea acestor conditionalitati, cat si inceperea utilizarii sistemelor de gestionare integrata a deseurilor si finalizarea a 10 proiecte esalonate in cadrul perioadei 2014-2020. Comisia Europeana continua sa ofere sprijin si se implica activ in coordonarea eforturilor in materie de deseuri" - i-a mai spus social-democrata Cretu lui Gavrilescu, ministru al mediului si vicepremier ALDE in guvernul Grindeanu (PSD-ALDE).Potrivit sursei citate, in cadrul discutiilor a fost indicata ca esentiala indeplinirea urmatoarelor doua conditionalitati ex-ante:In context, oficialul european a mentionat ca in perioada de programare trecuta, 2007-2013, fondurile UE au permis Romaniei "modernizarea instalatiilor de apa si canalizare in 287 de municipalitati, o mai buna eficienta energetica pentru peste 40.000 de apartamente si inchiderea a 299 gropi de gunoi ilegale".Conditionalitatile ex-ante sunt factori predefiniti ce au legatura directa si un impact imediat asupra realizarii eficiente a obiectivelor stabilite la nivelul unei prioritati de investitii. Romania a negociat cu Comisia Europeana si a acceptat 36 de conditionalitati ex-ante, ce trebuiau indeplinite pana la 31 decembrie 2016.