Fonduri europene pentru restaurare si conservare: au fost depuse 298 de proiecte, circa jumatate - respinse. Vezi ce contracte de finantare s-au semnat

Ramane de vazut daca Ministerul va lansa si al doilea apel de finantare, in cazul in care raman bani."Proiectele depuse in cadrul Apelului de proiecte POR/2016/5/5.1/1 se afla in proces de evaluare, selectie si contractare. Au fost depuse 298 de proiecte, a caror valoare solicitata este de 3.241,04 mil lei. Dintre acestea, pana in acest moment, 139 proiecte au fost respinse in etapa de conformitate administrativa si eligibilitate, valoarea lor solicitata fiind de 1.575,87 mil.lei.Avand in vedere ca celelalte proiecte, respectiv 159 (cu o valoare solicitata de 1.665,17 mil.lei) se afla in proces de evaluare, va comunicam ca sumele relevante aferente acestor proiecte vor fi stabilite in etapa de contractare", se arata in raspunsul trimis de MDRAPFE.Citeste continuarea pe Justitiecurata.ro