Parlamentul European aproba mandatul eurodeputatului Siegfried Muresan pentru negocierile asupra Bugetului UE din 2018

Raportul deputatului european Siegfried Muresan privind mandatul pentru negocierile asupra Bugetului UE din 2018 urmeaza sa fie adoptat formal in sesiunea plenara a Parlamentului European din 3 - 7 iulie de la Strasbourg."Obiectivul meu in negocieri este ca cele trei mari prioritati pe care mi le-am asumat ca negociator-sef al Parlamentului European, cresterea economica, locurile de munca si siguranta cetateanului, si care au fost incluse de Comisia Europeana in proiectul de buget prezentat la sfarsitul lunii mai, sa primeasca mai multi bani anul viitor. Bugetul Uniunii Europene din 2018 trebuie sa contribuie la finantarea prioritatilor de crestere economica si de creare de locuri de munca - investitiile in infrastructura, cercetarea, inovarea, IMM-urile - pe de o parte, si la finantarea institutiilor care ne asigura siguranta la nivel european, pe de alta parte. Proiectul Comisiei Europene, bazat pe prioritatile pe care le-am solicitat, prevede mai multi bani pentru programele din aceste domenii si avem o crestere cu 7,3% a alocarilor pentru Programul de cercetare ᅡOrizont 2020ᅡ, cu 9,5% a alocarilor pentru Programul de mobilitate universitara ᅡErasmus+ᅡ si cu 8,7% a alocarilor pentru Mecanismul ᅡConectarea Europeiᅡ prin care sunt finantate proiecte de infrastructura transeuropene. In ceea ce priveste siguranta cetatenilor europeni, desi sunt propuse cresteri pentru agentiile europene care au responsabilitati in justitie si afaceri interne, in acest moment nu sunt convins ca sunt suficiente, in special pe componenta de securitate interna. Cred ca acestea trebuie intarite pentru a asigura o mai buna coordonare a statelor membre si a combate mai eficient amenintarile cu care ne confruntam. Nu in ultimul rand, avem o crestere cu 8,9% a alocarilor pentru statele din Vecinatatea estica, inclusiv Republica Moldova, pentru a le ajuta sa implementeze acordurile de asociere cu Uniunea Europeana. Ma voi lupta sa pastram nivelul alocarilor pe parcursul negocierilor si nu voi accepta din partea Consiliului reducerea cu niciun euro a bugetului pe domeniile importante pentru cetatenii europeni", a declarat deputatul european Siegfried Muresan.Raportorul Parlamentului European (denumit si negociator-sef) pentru bugetul anual al Uniunii Europene traseaza prioritatile politice ale Parlamentului pentru bugetul european si negociaza, in numele acestuia, cu presedintia Consiliului UE si cu Comisia Europeana forma finala a bugetului anual. Procedura bugetara anuala a inceput oficial odata cu transmiterea de catre Comisia Europeana catre Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene a proiectului de buget pentru anul 2018. Consiliul UE se pronunta in prima faza asupra acestei propuneri, iar, apoi, Parlamentul European poate amenda aceasta pozitie a Consiliului UE. Ca urmare, se poate ajunge la procedura de conciliere bugetara, in care Consiliul UE, pe de o parte, si Parlamentul European, pe de alta, negociaza forma finala a bugetului pentru anul urmator, care trebuie sa se faca in termen de maximum 21 de zile de la demararea procedurii de conciliere. Dupa aceasta, Parlamentul European voteaza in plen forma finala a bugetului anual. In cazul in care in cele 21 de zile prevazute de procedura concilierii, cele doua institutii nu reusesc sa ajunga la un acord, Comisia Europeana este obligata sa prezinte un nou proiect de buget, iar procedura enuntata mai sus se reia. Consiliul se pronunta si asupra acestui proiect, Parlamentul din nou poate amenda pozitia Consiliului, iar, ulterior, se intra intr-o noua conciliere bugetara.Siegfried Muresan este primul roman desemnat negociator-sef al Parlamentului European pentru Bugetul anual al UE.