Minister: Încă trei autorități de management acreditate

”Astazi, 13 iulie 2017, au fost finalizate cu succes misiunile de audit pentru urmatoarele Autoritati de Management care gestioneaza: Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 - 2020 (POCA), Programul Operational pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (POIMM) si Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020 (POAT)” - a anuntat sursa citata.Cele trei programe europene insumeaza alocari UE de aproximativ 866 milioane euro pe perioada de programare 2014-2020.Pachetele de documente necesare desemnarii au fost transmise Autoritatii de Audit (AA) de catre MDRAPFE, in luna martie a.c., fiind demarate astfel misiunile de audit.”Aceasta actiune a fost absolut necesara pentru ca fluxul financiar aferent rambursarilor sa inceapa sa functioneze, sa fie redusa presiunea de pe bugetul de stat si sa intre banii europeni in tara” - a declarat ministrul delegat pentru Fondurile Europene, Rovana Plumb.Potrivit sursei citate, pana la sfarsitul lunii aprilie, au fost transmise la Autoritatea de Audit toate pachetele de documente necesare desemnarii AM-urilor pentru toate Programele Operationale aferente Politicii de Coeziune.Desemnarea Autoritatilor de Management si Control pentru Programele Operationale, (conditie esentiala pentru efectuarea rambursarilor de la CE), presupune evaluarea in vederea emiterii opiniei fara rezerve de catre AA, cu privire la conformitatea sistemului cu cerintele de acreditare.Practic, nici dupa trei ani si jumatate de la inceperea perioadei de programare 2014-2020 Romania nu are acreditate toate autoritatile de management pentru fondurile europene, pentru a putea primi bani de la Bruxelles in contul cheltuielilor efectuate in noile proiecte.In luna ianuarie, Romania avea desemnate autoritatile implicate in sistemul de management si control pentru trei programe finantate in perioada de programare 2014-2020, respectiv:Pana la sfarsitul lunii iulie, minsterul estimeaza ca vor fi acreditate si ultimele patru autoritati de management aflate in curs de acreditare, respectiv pentru Programului Operational Infrastructura Mare, Programul Operational Regional, Programul Operational Capital Uman si Programul Operational Competitivitate.