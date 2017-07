Banca Europeana de Investitii acorda Romaniei un imprumut de 1 miliard de euro pentru cofinantarea proiectelor de infrastructura de transport cu fonduri europene

Fondurile BEI vor acoperi contributia bugetului de stat care cofinanteaza investitiile prioritare in domeniul transportului in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM). Locatia proiectelor va varia, dar majoritatea va fi implementata in regiunile mai putin dezvoltate din Romania si / sau pe axele prioritare TEN-T. Investitiile vor beneficia de subventii europene si se vor concentra pe promovarea transportului sustenabil si pe eliminarea blocajelor din infrastructurile cheie din retea. Se va pune accent si pe dezvoltarea sistemelor de transport multiple si pe reducerea impactului nociv al transportului asupra mediului inconjurator."Imprumutul BEI va sprijini investitiile strategice de infrastructura de transport care sunt importante pentru cresterea mobilitatii, sigurantei si interconectivitatii in Romania si pentru consolidarea competitivitatii tarii. Acest proiect reprezinta un bun exemplu al cooperarii BEI cu economia romaneasca, careia BEI ii ofera servicii de finantare si consultanta accesibile pe termen lung, accelerand absorbtia granturilor UE si stimuland cresterea si ocuparea fortei de munca si imbunatatirea vietii cotidiene a cetatenilor", a declarat Andrew McDowell, vicepresedinte al Bancii Europene de Investitii."Dezvoltarea retelei strategice de transport din Romania va fi benefica comertului si turismului si va alimenta direct economia reala, dar, la fel de important este si impactul pozitiv al conexiunilor mai rapide, drumurilor mai sigure si sistemelor de transport mai sustenabile in viata de zi cu zi a cetatenilor, de aceea ma bucur ca fondurile politicii de coeziune si resursele BEI sunt reunite pentru a asigura o conectivitate mai buna in Romania", a afirmat, la randul sau, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu."Acest nou imprumut este dovada bunei colaborari dintre Romania si BEI, avand ca scop incurajarea investitiilor in Romania, punerea in practica a Master Planului general de transport convenit cu Comisia Europeana si cresterea absorbtiei subventiilor UE pentru perioada de programare 2014-2020. Acordat in conditii financiare favorabile si pe termen lung, acest tip de facilitate reprezinta un sprijin suplimentar acordat efortului Guvernului roman de a crea sau mentine locuri de munca, de a reduce disparitatile sociale intre diferite zone si de a asigura bunastarea populatiei intr-un mediu benefic, toate conducand la o crestere durabila a economiei. Romania a beneficiat deja de alte patru facilitati similare: doua facilitati legate de perioada anterioara de programare UE, in valoare de 1,3 miliarde de euro, si alte doua pentru perioada de programare curenta, in valoare de 660 milioane de euro, care acopera proiectele de mediu din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, Programul Operational Competitivitate si Programul Operational Capital Uman", a spus Ionut Misa, Ministrul Finantelor Publice:Finantarea BEI se acorda sub forma unui imprumut pentru programe structurale (SPL), care permite atat finantarea proiectelor mari de infrastructura, cat si a unor scheme mai mici, care, din cauza dimensiunilor lor limitate, nu ar putea beneficia de finantare directa de catre BEI.Initiativa de asistenta tehnica JASPERS (asistenta comuna pentru sprijinirea proiectelor in regiunile europene - furnizata in comun de BEI si Comisia Europeana) a contribuit la pregatirea unor strategii de dezvoltare pe termen lung care stau la baza selectarii proiectelor care urmeaza a fi implementate cu fonduri din acest imprumut, verificand astfel si asigurand calitatea consistenta a proiectelor care urmeaza a fi efectuate.Banca Europeana de Investitii este institutia de creditare pe termen lung a Uniunii Europene, detinuta de statele membre ale UE. Aceasta face ca finantarile pe termen lung sa fie disponibile pentru investitii solide, pentru a contribui la atingerea obiectivelor politicii UE.