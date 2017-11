Fonduri europene de peste jumatate de miliard de euro pentru proiecte de integrare profesionala a somerilor si a tinerilor

- 94 mil. euro pentru sprijinirea insertiei pe piata muncii a tinerilor NEETs someri, cu accent pe cei din mediul rural si pe cei apartinand minoritatii roma ("Viitor pentru tineri NEETs II") din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Bucuresti-Ilfov;

- 57 mil. euro pentru sprijinirea insertiei pe piata muncii a tinerilor NEETs someri, cu accent pe cei din mediul rural si pe cei apartinand minoritatii roma ("Viitor pentru tineri NEETs I") din regiunile Centru, Sud-Est si Sud Muntenia;

- 103 mil. euro pentru "Scheme nationale - programe de ucenicie si stagii I pentru tinerii NEETs din regiunile Centru, Sud-Est si Sud Muntenia".

- 206 mil. euro pentru "Scheme nationale - programe de ucenicie si stagii pentru someri si persoane inactive, persoane de etnie roma, persoane din mediul rural".

- 91 mil. euro pentru "Subventionarea locurilor de munca si acordarea de prime de mobilitate pentru someri si persoane inactive, persoane de etnie roma, persoane din mediul rural" (prima de incadrare, prima de instalare, prima de relocare, prima de activare).

"Este cel mai mare pachet de masuri finantat din fonduri europene destinat somerilor, inclusiv tinerilor NEETs, si imbunatatirii situatiei de pe piata muncii din Romania. Sprijinim in acelasi timp si angajatorii si pe cei care doresc sa-si gaseasca un loc de munca, oferind stimulente care sa-i puna in valoare pe tineri, o resursa valoroasa a Romaniei", a afirmat ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, citat in comunicat.Cele cinci apeluri de proiecte, cu finantare din Programul Operational Capital Uman (POCU), vizeaza insertia in piata muncii pe de o parte a tinerilor NEETs (persoane intre 15 si 24 de ani care nu au loc de munca, nu urmeaza niciun program educational sau de formare), pe de alta parte a celorlalte categorii de someri si persoane inactive.Cererile deau o valoare totala de 254 milioane euro, dupa cum urmeaza:Apelurile care vizeazaau o valoare totala de 297 milioane euro, din care:, furnizori autorizati de formare profesionala a adultilor, furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocuparii, centre autorizate de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, organizatii sindicale, ONG-uri, intreprinderi sociale de insertie, organizatii de tineret, legal constituite, angajatori, camere de comert si industrie.Pentru celelalte apeluri de proiecte, organizatia care poate depune cereri de finantare este Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM),pentru "Scheme nationale - programe de ucenicie si stagii I pentru tinerii NEETs din regiunile Centru, Sud-Est si Sud Muntenia", respectivin cazul apelurilor "Scheme nationale - programe de ucenicie si stagii pentru someri si persoane inactive, persoane de etnie roma, persoane din mediul rural" si "Subventionarea locurilor de munca si acordarea de prime de mobilitate pentru someri si persoane inactive, persoane de etnie roma, persoane din mediul rural".Programul Operational Capital Uman 2014-2020 are o alocare totala de 4,326 de miliarde de euro. Programul stabileste prioritatile de investitii, obiectivele specifice si actiunile asumate de catre Romania in domeniul resurselor umane, continuand, astfel, investitiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007-2013 si contribuind la reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si Statele Membre ale UE.