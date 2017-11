Comisia Europeana: Romania a acceptat corectiile imputate in proiectele UE din dosarul Tel Drum

HotNews.ro a intrebat Directia de Politici Regionale a Comisiei Europene, condusa de comisarul de resort, social-democrata Corina Cretu, ce masuri a luat dupa ce in anul 2016 OLAF i-a recomandat sa recupereze anumite sume din fonduri europene, care fac obiectul urmaririi penale incepute de Directia Nationala Antocoruptie (DNA) de la Bucuresti, in care sunt implicati liderul PSD Liviu Dragnea si compania Tel Drum."Comisia a primit recomandarile OLAF cu privire la cazurile pe care le mentionati in 2016. In conformitate cu aceste recomandari, serviciile Comisiei au solicitat Romaniei sa efectueze corectiile necesare pentru ca bugetul UE sa nu fie afectat. Romania a fost de acord sa aplice aceste corectii. Avem un sistem solid de combatere a fraudei, in stransa colaborare cu statele membre. Acest caz arata ca sistemul functioneaza", a spus raspuns un purtator de cuvant al CE.