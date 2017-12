DNA suspecteaza functionari de la Fonduri Europene ca i-au ajutat pe sefii din Tel Drum sa ia bani UE incorect

Potrivit rechizitorului DNA, au fost trimisi in judecata reprezentantii Tel Drum Petre Pitis, Neda Florea si Mircea Visan, precum si reprezentantul firmei WFA Impex SRL, Ion Florian, sub acuzatia ca ar fi incalcat, pe de-o parte, regulile privind derularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare si, pe de alta parte, au intocmit documente care atestau fapte si imprejurari nereale (documente utilizate ulterior in obtinerea fondurilor nerambursabile).In anul 2014, reprezentantii Tel Drum SA au depus o cerere de finantare in Programul Operasional Cresterea Competitivatatii Economice (POS CCE) 2007-2013 in vederea achizitionarii unei statii de mixturi asfaltice, prin accesarea fondurilor europene disponibile la acea data, cererea fiind initial pusa pe lista de asteptare datorita punctajului obtinut.In urma suplimentarii fondurilor, la data de 14.09.2015 intre Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice si SC Tel Drum SA a fost incheiat contractul nr. 5IM/063/14.09.2015 pentru acordarea finantarii nerambursabile - se arata in rechizitoriul procurorilor.Referitor la aceste proceduri, procurorii suspecteaza ca in 2014 si 2015, functionari ai Autoritatii de Management al POS CCE, din subordinea Ministerului Fondurilor Europene, la data respectiva, i-ar fi ajutat pe inculpati sa obtina incorect fonduri europene.In cadrul rechizitoriului, procurorii mai arata si faptul ca initial Tel Drum, pe proiectul depus, a obtinut un punctaj inferior, care nu i-a permis sa intre la finantare, in bugetul alocat atunci pentru apelul de proiecte respectiv.Ulterior, insa, Guvernul a suplimentat bugetul, prin credite de angajament, fapt care a permis Tel Drum sa intre la finantare, mai remarca DNA.In rechiztoriu, procurorii arata ca nota prin care s-a formalizat intrarea la finantare a proiectului depus de Tel Drum SA a fost intocmita de directorul general Iulia Baz si avizata de secretarul de stat Mihaela Ciuciureanu si de ministrul Marius Nica, acesta din urma fiind si in prezent ministru delegat pentru Fonduri Europene, in cadrul actualului Minister al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.In prezent, in dosarul Tel Drum, ministerul condus de ministrul Paul Stanescu si ministrul delegat Marius Nica s-a constituit parte civila pentru recuperarea eventualului prejudiciu.„I. In cauza, din probele administrate, a rezultat ca functionarii din cadrul Autoritatii de Management si-au desfasurat activitatea cu incalcarea normelor legale, acestia neverificand realitatea documentelor depuse in cadrul proiectului, neluand masurile necesare cu privire la prelungirea termenului de livrare, desi acesta afecta o conditie esentiala a contractului de furnizare, si prelungind, cu incalcarea normelor legale, durata proiectului, desi beneficiarul a depus solicitarea de prelungire cu nerespectarea termenului legal.fapta prev si ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap la art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000.Dupa refuzul autoritatii de management de acordare a finantarii, demersurile privind achizitionarea au avut o perioada de stagnare, avand in vedere ca Tel Drum SA nu putea sa achizitioneze utilajul din fonduri private.La data de 09.07.2015, a fost emisa adresa nr. 16174 a Ministerului Fondurilor Europene prin care era notificata Tel Drum SA ca au fost gasite fonduri necesare finantarii si ca trebuie sa isi exprime optiunea in termen de 3 zile, tinand cont ca termenul limita pentru implementarea proiectului era data de 31.12.2015”.