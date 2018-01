Corina Cretu confirma ca la Bruxelles se discuta despre alocarea fondurilor europene in functie de respectarea principiilor statului de drept

"Ceea ce se discuta la ora actuala si nu este legat neaparat, de Romania, este introducerea unei conditionalitati legate de acordarea de fonduri europene si statul de drept. Dar asta dupa 2020. La ora actuala, eu nu am nicio prevedere legala prin care sa nu acord fonduri europene. De pilda, intr-un ziar german, am fost criticata pentru ca am aprobat un proiect pentru extinderea metroului din Varsovia, avand in vedere derapajele care exista in acea tara. Polonia, daca ar merge la Curtea Europeana de Justitie, ar castiga", a afirmat Corina Cretu.Saptamana trecuta, intr-o declaratie comuna, presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker si Frans Timmermans, au facut un apel la Parlamentul Romaniei "sa regandeasca actiunile propuse in ceea ce priveste modificarea legilor Justitiei si a Codurilor penale": "Comisia avertizeaza din nou cu privire la pericolul regresarii si va analiza in detaliu modificarile finale aduse legii Justitiei, Codurilor Penale si legilor privind conflictul de interese si coruptia pentru a stabili impactul acestora asupra eforturilor de garantare a independentei sistemului judiciar si de combatere a coruptiei", au aratat Junker si Timmermans, intr-o declaratie comuna.Presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, le-au raspuns liderilor europeni ca isi exprima ingrijorarea "cu privire la modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema Justitiei din Romania."Pe de alta parte, comisarul european Corina Cretu spune ca in luna martie, Comisia Europeana va decide daca va presuspenda fondurile europene acordate Romaniei cel putin in ceea ce priveste managementul deseurilor.Anul trecut, Romania a obtinut o noua amanare pentru aplicarea taxei pentru depunerea a gunoiului la gropi. Taxa ii obliga pe operatorii de salubritate sa prelucreze macar o parte din gunoiul care acum, este depozitat aproape integral.