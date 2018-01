Corina Cretu: Am transmis premierului ca Romania risca sa piarda fonduri importante, daca nu se fac eforturi majore

"Din punctul nostru de vedere, al Comisiei Europene, vom avea o relatie buna si un dialog permanent. (...) Am discutat despre proiectele aflate in lucru si, evident, despre problemele si riscurile cu care Romania se confrunta. Dupa cum am mai spus, Romania a facut progrese, mai ales in ultimele luni, dupa ce au fost acreditate autoritatile de management si control al fondurilor europene. Practic, din august pana acum, s-a ajuns la o rata de absorbtie de un miliard de euro, dupa ce se plecase, dupa cum stiti, de la zero. S-au recuperat pasi pierduti anterior, dar chiar si asa ritmul nu trebuie scazut, dimpotriva", a spus Corina Cretu, la finalul intrevederii cu premierul Dancila.Comisarul european a precizat ca Romania are o alocare, din fondurile pe care le coordoneaza, de "20 de miliarde de euro": "Un miliard a fost platit, din august pana acum, iar 2,8 miliarde sunt angajate pe proiecte retrospective, pe proiecte de drumuri care ar fi trebuit sa fie terminate in perioada financiara anterioara. Din pacate, nu a fost posibil si atunci am luat aceasta decizie, pentru a nu se pierde banii, de a le faza in doua perioade. Deci vestea buna este ca toate aceste drumuri se vot termina, vestea proasta este ca, din pacate, consuma din bugetul pentru 2014 - 2020. Din punctul nostru vedere, i-am spus doamnei prim-ministru ca anul acesta, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri importante, nefolosite in ultimii ani, in pofida progreselor inregistrate anul trecut. Sunt in continuare zone cu intarzieri care, sper, ca nu vor costa Romania. La Dezvoltare regionala in primul rand sunt probleme si vorbim de riscul de dezangajari in 2018 de milioane de euro, iar la transporturi si la spitalele regionale sunt intarzieri."Corina Cretu si-a exprimat increderea ca noul Guvern va avea in vedere problemele restante si va actiona rapid: "Sa vina cu cele mai bune solutii pentru a accelera implementarea. Practic, am convenit impreuna sa gasim un plan de actiune si sa primim propuneri de accelerare a fondurilor europene pana la 23 februarie. Am asigurat-o, inca o data, pe doamna prim-ministru de tot sprijinul meu si al Comisiei, la fel ca in ultimii ani cand am ajutat Romania sa foloseasca la maxim banii europeni. Stiti foarte bine ca in perioada 2007 - 2014 rata de absorbtie a ajuns la circa 90% din bugetul anterior, ceea ce inseamna peste 51 de mii de locuri de munca create, peste 3.000 de IMM-uri si asa mai departe. Actiunile decisive trebuie sa vina de aici, de la Bucuresti, de la autoritatile din tara, iar ritmul de lucru trebuie accelerat zi de zi, luna de luna."Corina Cretu a aratat ca a discutat cu premierul si despre alte initiative pe care CE le-a luat: "Am abordat, de pilda, importanta unor proiecte cum sunt cele legate de Centura Bucurestiului, de Metroul 6 Bucuresti-Otopeni. De asemenea, am informat-o pe doamna prim-ministru despre o actiune legata de regiunile care au pierdut sau risca sa-si piarda productia de carbune si in acest stadiu am invitat Romania sa aplice pentru a actiona cu fondurile noastre pentru redresarea uneia dintre cele mai sarace zone din Romania, care este Valea Jiului. Cred ca este o initiativa importanta de a intra in acest proiect pilot si ar trebui ca Romania sa joace un rol important, avand in vedere experienta pe care o are in domeniu. Am agreat cu doamna Dancila sa ne trimita o solicitare in acest sens."Potrivit comisarului european, in cadrul discutiilor a fost abordata si tema deciziilor majore care se vor in cadrul Comisiei Europene anul acesta, facandu-se referire la 'viitorul cadru financiar si despre cum se va raporta Romania la toate acestea, chiar inainte de asumarea presedintiei Consiliului UE de anul viitor'.Corina Cretu a felicitat-o pe Viorica Dancila pentru "responsabilitatea pe care si-a asumat-o" si pentru faptul ca este "prima femeie care a fost investita in functia de sef al Guvernului de dupa Revolutie".