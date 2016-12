Italia: Cea mai veche banca din lume, Banca Monte dei Paschi di Siena, se apropie de un plan public de salvare

BMPS este de luni de zile in centrul ingrijorarilor legate de sistemul bancar italian, in special din cauza anvergurii portofoliului de creante indoielnice, credite care probabil nu vor fi rambursate niciodata.Miercuri seara, banca a precizat ca o conversie voluntara de obligatiuni in actiuni i-a permis sa ridice de pe piete un pic peste doua miliarde de euro. Deci, mai are nevoie de inca trei miliarde.In ceea ce priveste majorarea de capital propriu-zisa, demarata joi si finalizata joi, nu a fost inaintata inca nicio cifra.Banca a recunoscut insa miercuri seara ca "nu s-a concretizat nicio manifestare a interesului unor investitori de referinta", in conditiile in care spera la un miliard de euro de la fondul Qatar Qia sau o implicare a unor fonduri americane sau chineze."Slaba probabilitate de a atinge suma creste sansele unei forme de salvare publica", spune Ipek Ozkardeskaya, analist la LCG."Daca ecartul este limitat, guvernul ar putea interveni si injecta probabil pana la un miliard de euro fara a declansa" contributia detinatorilor de actiuni, crede economistul Lorenzo Codogno, fondator al LC Macro Advisors Limited si fost director general in ministerul italian al Finantelor.Dar, "daca ansamblul operatiunii eseuaza, guvernul va trebui sa intervina cu o capitalizare preventiva", adauga el.Aceasta procedura, cu o injectie de fonduri publice, impune anterior o contributie a actionarilor si a detinatorilor de obligatiuni subordonate, prin intermediul unei conversii, de aceasta data fortata, a obligatiunilor la un nivel inferior valorii lor nominale.Dar guvernul studiaza un mecanism pentru a compensa pierderile pe care le vor suferi micii deponenti, in conditiile in care numerosi italieni au cumparat acest tip de obligatiuni fara sa cunoasca riscurile. Un pic peste 40.000 de persoane fizice detin obligatiuni BMPS.Salvarea a patru mici banci a antrenat anul trecut pierderi grele pentru persoanele fizice, provocand proteste si cel putin o sinucidere, iar guvernul vrea sa evite repetarea scenariului.Miercuri, Parlamentul a votat cerea formulata de guvern pentru cresterea cu 20 de miliarde de euro a datoriei publice, bani destinati sustinerii bancilor care au probleme.Daca guvernul a refuzat sa numeasca institutiile cu probleme, e clar ca BMPS este in primul rand al potentialilor beneficiari. Carige, Veneto Banca sau Banca Popolare di Vicenza ar putea si ele sa ceara ajutor.De la inceputul lui 2016, actiunile BMPS au pierdut 86% din valoarea sa.Monte navigheaza in ape tulburi de ani de zile. Fragilizata de achizitia dezastruoasa in 2007 a bancii Antonveneta, si apoi de un scandal financiar, ea a acumulat pierderi enorme (14 miliarde intre 2011 si 2015). Banca a procedat deja la majorari de capital, in total de peste 8 miliarde de euro.