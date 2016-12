Deutsche Bank va plati SUA doar 7,2 miliarde de dolari pentru a inchide dosarul "subprime"

Cea mai mare banca germana a anuntat in noaptea de joi spre vineri ca a ajuns la un acord cu ministerul american al Justitiei (DoJ) privind plata unei amenzi de 3,1 miliarde de dolari. La acestia se adauga 4,1 miliarde de dolari destinati clientilor, prin masuri precum revizuirea conditiilor la creditele acordate deja.Suma este cu mult inferioara celor 14 miliarde de dolari reclamati initial Deutsche Bank, acuzata ca a vandut intre 2006 si 2008, in deplina cunostinta de cauza, credite imobiliare toxice convertite in produse financiare (RMBS).Evocarea unei astfel de amenzi, inedita pentru o banca straina care activeaza in SUA, a starnit temeri legate de sanatatea sectorului bancar european si de o noua criza financiara similara celei din 2008, inceputa prin caderea bancii Lehman Brothers.