Euro depaseste 4,54 lei, nivel maxim al ultimilor aproape trei ani. Dolarul atinge un nou record istoric

Vineri, BNR a afisat un curs de 4,5363 lei/euro.Leul a fost afectat miercuri de tendinta regionala, in conditiile in care zlotul si forintul au pierdut, de asemenea, teren in fata euro.Insa investitorii sunt ingrijorati de posibilitatea unei instabilitati politice pronuntate in Romania, dupa ce presedintele a respins propunerea de premier a coalitiei PSD-ALDE si a cerut o alta nominalizare, iar liderii coalitiei au amenintat cu demararea procedurilor de suspendare a presedintelului.Ingrijorarile afecteaza si imprumuturile statului.La ultima licitatie de titluri de stat, de joi, Ministerul Finantelor a respins toate ofertele bancilor la licitatia de certificate de trezorerie scadente in 20 decembrie 2017, in conditiile in care oferta bancilor a fost foarte slaba, iar dobanzile solicitate au fost considerate prea mari.In plus, Indicatorul Robor la 3 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile la cele mai multe credite in lei, a urcat marti, in prima sedinta interbancara de dupa Craciun, pana la 0,90% pe an, nivel maxim din 25 ianuarie, de la 0,85% in sedinta precedenta.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat de la 4,3397 lei pana la 4,3504 lei, nou nivel maxim istoric.Dolarul SUA este moneda de referinta pe plan international pentru materii prime, inclusiv pentru petrol, iar importurile din Asia depind, de asemenea, de moneda americana.Cursul francului elvetian a crescut la 4,2322 lei, de la 4,2224 lei in sedinta precedenta.