Euro implineste 15 ani de cand a intrat prima data in circulatie

Euro a fost folosit in transferuri electronice, cecuri de calatorii si in sistemul bancar de la 1 ianuarie 1999. Astfel, euro a devenit succesorul ECU (European Currency Unit), unitatea de cont a Comunitatii Europene, apoi a Uniunii Europene.Pe 31 decembrie 1998, euro era cotat la 1,1686 dolari, iar pe 4 ianuarie 1999 ajungea la 1,18 dolari americani. La finalul anului 1999, euro a ajuns la paritate cu dolarul, ceea ce a obligat statele membre G7 (Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie si Statele Unite) sa actioneze pentru a sprijini euro in 2001.Designul noilor monede si bancnote a fost anuntat intre 1996 si 1998, iar productia a inceput pe 11 mai 1998 la diferite fabrici de bani si tipografii. Per total, 7,4 miliarde de bancnote si 38,2 miliarde de monede erau valabile pentru mediul de afaceri si pentru consumatori pe 1 ianuarie 2002.Statele au putut sa pastreze in circulatie monedele nationale timp de doua luni, pana pe 28 februarie 2002. Data oficiala la care au fost retrase monedele nationale a variat de la un stat la altul. Spre exemplu, marca germana, valuta oficiala a tarii, a incetat sa mai circule pe 31 decembrie 2001. In schimb, majoritatea statelor membre au permis circulatia pentru inca doua luni. Valutele au putut fi schimbate la bancile comerciale pana la jumatatea anului, in jurul datei de 30 iunie 2002.In perioada 2007 - 2009, mai multe state au intrat in zona euro. La 1 ianuarie 2007, Slovenia a intrat in zona euro, inlocuind, astfel, tolarul sloven. Cipru si Malta au intrat in zona euro la 1 ianuarie 2008, inlocuind moneda cipriota si lira malteza. Slovacia a adoptat euro la 1 ianuarie 2009.Romania si-a propus sa adopte euro in 2019, cand va prelua in premiera presedintia Consiliului Uniunii Europene. Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca anul 2019, termenul vehiculat initial pentru aderarea Romaniei la zona euro, este "nerealist" si ca tara noastra nu are o tinta fixa.In prezent, euro este folosit in 19 dintre cele 28 de tari membre ale UE: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, Portugalia, Slovacia, Slovenia si Spania.