Bitcoinul a depasit pragul de 1.000 de dolari

Moneda digitala mai depasise acest prag in toamna anului 2013.Avansul bitcoin, care nu valora decat cativa centi la lansarea sa, in 2009, se inscrie intr-un context economic de incertitudini, legat in special de caderea monedei chinezesti.Bitcoinul nu este administrat de nicio banca centrala ci de o vasta comunitate de internauti si nu poate fi supus tentatiei de "tiparire", argumenteaza partizanii sai.Dar criticii subliniaza volatilitatea sa extrema si denunta o bula speculativa.Este acuzata, de asemenea, lipsa de transparenta, dupa falimentul in 2014 a platformei de schimb MtGox si utilizarea sa in afaceri criminale.