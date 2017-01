Cresterile salariale discutate vineri de Guvern vor avea un impact bugetar de 5,1 miliarde de lei in 2017 (proiect ordonanta)

Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de vineri, care a inceput la ora 14.00, se afla o OUG prin care sunt majorate mai multe tipuri de venituri.Astfel, printre masurile care urmeaza sa fie adoptate de Guvern se mai numara introducerea transportului gratuit pe calea ferata pentru studenti, cresterea punctului de pensie la 1.000 lei, cresterea burselor prin majorarea alocarii per student de la 83 lei la 201 lei si cresterea pensiei minime de la 400 lei la 520 lei". OUG prevede si majorarea cu 20% a salariului din administratia locala si majorarea cu 50% a veniturilor actorilor si a altor categorii de artisti.Potrivit textului, impactul bugetar al Ordonantei este de 5,1 miliarde de lei pentru anul 2017. Se asteapta venituri suplimentare de 377 de milioane de lei prin intrarea in vigoare a masurilor, insa cheltuielile bugetare vor creste cu 5,5 miliarde de lei. In textul OUG nu este cuprins si impactul bugetar calculat pentru anii viitori.Masurile de majorare a salariului minim la 1.450 lei, majorarea cu 20% a veniturilor din administratia locala si cu 50% a salarilor actorilor si a altor categorii de artisti au fost anuntate joi de presedintele PSD, Liviu Dragnea.Nu in ultimul rand, cabinetul Grindeanu va adopta "reducerea impozitului la 1% din cifra de afaceri pentru microintreprinderile care sunt sub plafonul de 500.000 euro"."Sper ca atat presedintele, cat si opozitia sa inteleaga semnalul dat de romani prin vot. Romanii au votat pentru a avea o viata mai buna!", spunea Liviu Dragnea.