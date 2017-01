Firmele care desfasoara doar activitati de cercetare - dezvoltare, scutite de impozitul pe profit - OUG adoptata vineri

Aceasta modificare a Codului Fiscal vizeaza "scutirea de la plata impozitului pe profit a societatilor care in prezent desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare"."Ma bucura faptul ca primele masuri aprobate de catre noul Guvern vizeaza mediul de afaceri, in special microintreprinderile si dezvoltarea activitatii de inovare, cercetare dezvoltare. Consider ca masurile adoptate vor favoriza cresterea numarului de firme infiintate de catre tinerii cercetatori, vor stimula atragerea investitiilor straine in Romania si trecerea la o economie bazata pe inovare", a declarat ministrul Florin Jianu.