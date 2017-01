Vanzarea locuintelor sub 450.000 lei, scutita de plata de impozit (Guvern)

3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;

2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.

"Se introduce un plafon neimpozabil in cazul veniturilor obtinute ca urmare a transferului dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, in suma de 450.000 lei", precizeaza Guvernul, intr-un comunicat."Peste aceasta suma, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 3% la diferenta dintre valoarea declarata de parti si suma neimpozabila de 450.000 lei", se arata in comunicatul citat, in care se justifica masura prin "incurajarea vanzarii imobilelor, ceea ce permite cresterea industriei constructiilor, orientata spre constructia de locuinte".In prezent, arata Guvernul, la transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:Pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:Pentru imobilele descrise mai sus, dobandite la o data mai mare de 3 ani: