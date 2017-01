Muncitorii sezonieri nu vor mai plati impozit pe venit

Decizia face parte dintr-o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal adoptata in sedinta de vineri."Masura propusa are ca efect dezvoltarea unui capital uman calificat. De asemenea, masura are scopul sa fidelizeze forta de munca autohtona, prin stabilitatea raporturilor contractuale de munca si diminuarea migrarii personalului specializat pentru aceste activitati, cu un impact semnificativ in plan social", afirma guvernu, intr-un comunicat.