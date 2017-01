Ministrul de Finante explica misterul celor zece miliarde de lei neincasati de Guvernul Ciolos: Curtea de Conturi va verifica gestionarea bugetului anului trecut / Trebuiau facute rectificari negative, nu pozitive, a fost un comportament politicianist

gaura

El a spus ca “elementele de nelegalitate” din cazul gestionarii bugetului vor fi cercetate de Curtea de Conturi.Stefan a precizat ca nu a folosit expresia “gaura bugetara: “Eu am spus ca nu se justifica faptul ca prin cele doua rectificari bugetare s-au crescut prognozele de venituri in conditiile in care se constata o nerealizare a veniturilor”. Un guvern responsabil ar fi intervenit cu o rectificare in minus, a adaugat el.“Cu siguranta pun un mare semn de intrebare asupra profesionalismului si asupra caracterului tehnocrat al modului cum s-a facut guvernarea in 2016”, a afirmat ministrul finantelor, acuzand ca fostul executiv a avut un "comportament politicianist”.“Este prima data cand se intampla ca veniturile bugetare sa cada atat de mult. Nu-mi amintesc ultimul an cand veniturile bugetare au fost sub 32% din PIB”, a sustinut Stefan, adaugand ca “surpriza mare” este ca o astfel de mostenire a fost lasata de un guvern tehnocrat.Intrebat despre promisiunile din programul de guvernare, el a spus ca "nu sunt numai angajamente, pentru noi sunt norme legale”, adaugand ca acesta va fi respectat "la virgula, fara rabat” si ca se vor incadra “cu siguranta in tinta de deficit”.Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat duminica seara, la Romania TV, ca va face o comisie parlamentara de ancheta, pentru ca "s-au gasit probleme mari in Guvern". Liderul PSD sustine ca bugetul are o gaura de 10 miliarde de lei.Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca "gaura de zece miliarde in buget" pe care ar fi gasit-o Liviu Dragnea nu exista si ca declaratiile reprezinta "o scamatorie" a liderului social-democrat care este "constient ca nu stie pe unde sa scoata camasa ca sa acopere financiar promisiunile facute in campania electorala"."​Deficitul bugetar este 2.59% din PIB fata de 2,8% din PIB, tinta cu care am inceput anul. Asta inseamna ca nu avem o gaura de 10 miliarde de lei. Dacaar fi existat, ea s-ar fi tradus printr-un deficit suplimentar cu circa 1.3% din PIB si prin urmare am fi incheiat anul cu 4.1% din PIB. Sa nu uitam apoi faptul ca bugetele Romaniei se verifica si se monitorizeaza de catre Comisia Europeana. Cu atat mai mult bugetul Romaniei, noi fiind un stat aflat intr-o perioada de supraveghere post-program pana prin 2018", a declarat pentru HotNews.ro fostul ministru al Finantelor, Anca Dragu.