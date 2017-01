Ministrul Florin Jianu: Formularul 088 va fi eliminat in aceasta saptamana/ Numarul firmelor inchise, mai mare decat numarul firmelor deschise

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Florin Jianu, anunta intr-o postare pe contul sau de Facebook ca formularul 088 va fi eliminat in aceasta saptamana. "Este poate cea mai toxica forma de birocratie, mentionat in Raportul Doing Business 2017 ca forma de ingreunare a afacerilor in Romania", scrie ministrul Jianu care mai sustine ca, pentru prima oara in ultimii 8 ani, in 2016 numarul firmelor inchise este mai mare decat numarul firmelor deschise.Intreg anul 2016, mediul de afaceri a cerut in mod repetat eliminarea acestei forme de birocratie si umilinta la adresa firmelor romanesti. Dovada stau zecile de comunicate, plangeri, adrese trimise de firme sau reprezentantii mediului de afaceri. Chiar astazi, Consiliul National al IMM-urilor a remis un comunicat de presa, al patrulea, daca nu ma insel, prin care cerea guvernului eliminarea acestui formular. Nu e nevoie de luni, ani de zile sa poti lua masuri cerute insistent de mediul de afaceri, ci, trebuie pur si simplu sa le asculti nevoile si sa actionezi.", a mai adaugat ministrul.