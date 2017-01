Turcia: Lira continua sa atinga minime istorice, in ciuda masurilor bancii centrale

Moneda turceasca s-a devalorizat cu aproape 10% fata de dolar de la inceputul anului, in conditiile in care Parlamentul examineaza un proiect de reforma care urmareste sa intareasca puterile presedintelui Recep Tayyip Erdogan.Lira s-a devalorizat cu 1,15% fata de dolar, miercuri, care era cotat la 3,84 lire, la jumatatea zilei, dupa ce in cursul diminetii atinsese un nou record de devalorizare - 3,89 lire pentru un dolar.In raport cu moneda europeana, moneda turca depasea miercuri pragul de 4 lire pentru un euro, respectiv 4,06, o depreciere de 1,19%.Banca centrala turca a incercat marti sa stopeze devalorizarea lirei reducand rata de rezerve valutare in bancile tarii, cu scopul de a injecta 1,5 miliarde de dolari in sistemul financiar.Masura nu a avut insa succesul scontat.Autoritatile turce incearca sa ramana optimiste."Cursul de schimb nu este mai important decat deficitul, rata somajului, cresterea economica sau inflatia", a declarat ministrul Economiei Nihat Zeybekci, citat de Hurriyet, care crede ca devalorizarea lirei este doar "temporara".