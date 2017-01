Presedintia estimeaza impactul bugetar brut al masurilor adoptate de guvern la 8,5 miliarde lei, care se adauga la deficitul bugetar de 2,96%

''In cadrul Departamentului pentru Politici Economice si Sociale al Administratiei Prezidentiale au fost realizate o serie de calcule si evaluari, discutate si in cadrul intalnirii de astazi (miercuri, n.r.) de la Palatul Cotroceni. Potrivit acestor evaluari, masurile recent adoptate au un impact bugetar brut de circa 8,5 miliarde lei, conform actelor normative adoptate saptamana trecuta de catre Guvern si Parlament. Acest impact se va adauga la deficitul bugetar de 2,96% din proiectul de buget al fostului Guvern'', a precizat Cosmin Marinescu pentru Mediafax.El a mentionat faptul ca este vorba despre un impact bugetar brut, care se va ajusta potrivit efectelor de runda a doua care apar in economie, urmare a injectarii in economie a unui stimul fiscal-bugetar.''Importanta este insa amploarea efectelor de runda a doua, in functie de care se ajunge la impactul bugetar net'', a spus Marinescu.Potrivit consilierul prezidential, este esential ca bugetul Romaniei pentru 2017 sa fie unul ''solid si credibil'', motiv pentru care constructia bugetara trebuie sa fie una ''realista si care sa fie validata de dinamica evolutiilor economice din realitate''.''De aceea este esentiala prognoza de crestere economica ce va fundamenta bugetul. Atragem atentia ca majoritatea prognozelor economice - Comisia Europeana, FMI, Banca Mondiala, BERD etc - iau in considerare un ritm de crestere diminuat semnificativ fata de 2016. Se stie ca anul 2016 a fost varful cresterii in toate prognozele economice, pe fondul unui impuls fiscal semnificativ, de circa 3% din PIB, care a fost injectat in economie anul trecut si care a ridicat cresterea economica la 4,8%'', a subliniat Cosmin Marinescu.El a spus ca, in conditiile impulsului fiscal actual, de circa 1% din PIB, Departamentului pentru Politici Economice si Sociale al Administratiei Prezidentiale apreciaza ca in 2017 cresterea economica ar putea fi sustinuta catre un maxim de 4,5%.''In acest sens, este de dorit sa avem o prognoza economica realista, care sa nu puna ulterior executia bugetara in dificultate, in raport cu bugetul programat'', a opinat Marinescu.El a precizat, totodata, ca, potrivit evaluarilor Departamentului pentru Politici Economice si Sociale al Administratiei Prezidentiale, bugetul pentru 2017 are nevoie de o ajustare de minim 0,5% din PIB, astfel incat angajamentele sa fie respectate si sa putem avea un buget credibil.''Trebuie sa recunoastem, totusi, ca economia si bugetul au fost impactate cu foarte multe masuri fiscal-bugetare, intr-un interval scurt de timp, in doi ani consecutivi. Poate ca ar fi fost indicat sa existe macar 1-2 ani de respiro, de predictibilitate, astfel incat economia sa absoarba politicile, prin investitii, ajustari structurale si evolutii sustenabile. In acest sens, calitatea cresterii economice este chiar mai importanta decat ritmul, de unde si nevoia de responsabilitate a Guvernului in planul politicilor publice'', a conchis consilierul prezidential Cosmin Marinescu.''Acesta este raspunsul la toate atacurile din ultima vreme: masurile adoptate de guvernul nostru, al tuturor romanilor! Fiecare masura, beneficiarii ei, impactul bugetar, precum si termenul de la care intra in vigoare. Iar toate au fost promisiuni facute in campanie, pe care, iata, deja le-am onorat. Impactul total este de 2,65 miliarde lei'', a sustinut, pe de alta parte, liderul PSD, Liviu Dragnea, pe Facebook.Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca i-a cerut premierului Sorin Grindeanu un buget pentru 2017 sustenabil si solid, primind promisiuni ca Executivul se va incadra intr-un deficit sub 3% si va aloca 2% din PIB pentru aparare.''Am solicitat si primit informatii despre cum se vede la nivel de Guvern constructia bugetului pentru 2017. Dupa parerea mea - si asta am subliniat in cursul intalnirii - este foarte important sa avem pentru 2017 un buget sustenabil, un buget solid care tine cont de cateva date foarte importante, cum ar fi de exemplu sa ne incadram intr-un deficit sub 3% , sa avem o alocare de 2% pentru aparare. Avem promisiuni ca aceste lucruri vor fi realizate'', a detaliat Iohannis dupa intalnirea cu Grindeanu.''Nu va fi deloc usor de construit un buget pe masurile care au fost deja aprobate si cu incadrarea intr-un deficit de 3 %, dar el este obligatoriu'', a insistat seful statului.Intrebat care este solutia pentru incadrarea in deficit cu respectarea promisiunilor electorale, Iohannis a precizat ca ''asta e problema Guvernului si a Parlamentului'' - sa vina cu un buget care este sustenabil si se incadreaza in aceste cerinte.