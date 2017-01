ANAF scoate la concurs 132 de posturi de inspectori antifrauda

DGAF este divizia din cadrul Fiscului care este specializata pe combaterea evaziunii fiscale.Posturile vacante sunt in Bucuresti, Alexandria, Targu Jiu, Constanta si Suceava.Conditiile de participare si de desfasurare ale concursului, bibliografia si alte informatii cu privire la concurs pot fi consultate pe pagina de internet a agentiei.Presedintele ANAF, Dragos Doros, a declarat, in luna decembrie, ca perceptia negativa privind agentia este cauzata atat de comportamentul unora dintre functionari, cat si de neintelegerea cadrului legal de catre contribuabil.La inceptul lunii octombrie, seful Fiscului anunta ca ANAF va deveni, in doi-trei ani, o institutie moderna, mai ales dupa ce isi va muta in mediul online tot mai multe activitati, iar angajatii nu vor mai fi nevoiti sa elibereze milioane de documente, ca in prezent.