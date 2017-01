Economia Germaniei a crescut cu 1,8% anul trecut, cel mai mare avans din ultimii cinci ani

Cea mai mare economie europeana beneficiaza de cresterea consumului privat si de avansul cheltuielilor cu refugiatii, compensand un aport mai slab al comertului, determinat de cererea in scadere a principalilor parteneri comerciali si a pietelor emergente.Economistii sondati de Reuters se asteptau la un avans de 1,9% al Produsului Intern Brut in 2017, dupa o expansiune de 1,7 procente in anul anterior.