China anunta cel mai grav declin al exporturilor dupa 2009. Teama unui posibil razboi comercial cu SUA inrautateste perspectivele pentru 2017

Peste o saptamana, liderii chinezi vor afla daca presedintele ales Donald Trump isi va respecta promisiunea din campanie de a acuza oficial, in prima zid e mandat, administratia de la Beijing de manipulare a valutei si daca isi va pune in practica avertismentul ca va impune taxe vamale mari pe bunurile chineze.Chiar daca administratia Trump nu va lua imediat masuri concrete, analistii spun ca perspectiva deteriorarii legaturilor comericale si politice dintre SUA si China va afecta, probabil, increderea exportatorilor si a investitorilor din intreaga lume.Cea mai mare putere econimica a lumii a anuntat vineri date ingrijoratoare. Astfel, exporturile au scazut pentru al doilea an consecutiv in 2016, cu 7,7%, iar importurile au scazut cu 5,5%.Va fi dificil sa se imbunatateasca datele comerciale in 2017, mai ales daca investirea lui Trump si alte schimbari politice majore vor limita cresterea exporturilor chineze, ca efect al unor masuri protectioniste, a avertizat vineri agentia vamala a tarii."Tendinta anti-globalizare devine din ce in ce mai evident, iar China este prima victima a acestei tendinte", a declarat purtatorul de cuvant al agentiei vamale Huang Songping."Vom urmari cu atentie politica economica externa dupa inaugurarea lui Trump", a adaugat Huang.Un excedent comercial de peste 20 de miliarde de dolari este unul dintre cele trei criterii folosite de Trezoreria SUA atunci cand numeste o alta tara manipulatoare de valuta.China va indica probabil ca, potrivit datelor proprii, excedentul comercial a scazut la 250,79 miliarde de dolari in 2016, de la 260,91 miliarde de dolari in 2015.