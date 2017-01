Fiscul a renuntat la formularul 088. Ce schimbari vor fi de la 1 februarie

Din analiza procedurilor referitoare la inregistrarea in scopuri de TVA s-a constatat ca, pe de o parte, contribuabilii furnizeaza o serie de informatii organelor fiscale prin formularele existente, respectiv: 010, 098 si 099 si ca, pe de alta parte, ANAF detine deja sau poate obtine prin schimbul de date cu alte institutii o serie de alte informatii care pot fi utilizate in evaluarea intentiei si capacitatii de a desfasura activitati economice, noteaza Mediafax.Astfel, ANAF are în baza de date informaţii cu privire la istoricul şi comportamentul fiscal ale contribuabililor persoane juridice şi cu privire la istoricul fiscal al persoanelor fizice care sunt administratori sau acţionari/asociaţi, cum ar fi societăţile în care au fost sau mai sunt participanţi, situaţia acestora, cazierul fiscal.În aceste condiţii, procedura privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, aprobată prin OPANAF nr.2393/2016, urmează să fie actualizată în acest sens, adică pentru a fi utilizate informaţiile deţinute sau obţinute de ANAF de la alte entităţi. De asemenea, vor fi modificate în mod corespunzător aplicaţiile informatice folosite în procedura de evaluare.Pentru a evita blocarea activităţii de înregistrare în scopuri de TVA a contribuabililor şi asigurarea continuităţii activităţii economice a acestora, intrarea în vigoare a ordinului de abrogare a formularului 088 ("Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA") este 1 februarie 2017, până la această dată urmând să fie actualizată noua procedură, precum şi aplicaţiile informatice.