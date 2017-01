Ministrul Finantelor: Nu ne imprumutam de la institutiile financiare internationale, avem bani in trezorerie

El a aratat ca dupa finalizarea bugetului, ministerul va analiza modul in care va putea optimiza sistemul de finantare, astfel incat sa se reflecte intr-o scadere a cheltuielilor cu dobanzile: "Am avut o prima evaluare a finantarii serviciului public, dar dupa ce terminam etapa cu bugetul ne vom apleca mai mult pe aceasta chestiune, cum vom optimiza acest sistem, astfel incat sa se reflecte intr-o scadere de sarcina pe cheltuilelile cu dobanzile in bugetul nostru. Trendul este bun, dobanzile sunt in scadere. Cu FMI nu avem nicio obligatie, ne vom manifesta in temeiul obligatiilor pe care le avem in calitate de membru. Va veni saptamana viitoare o echipa a FMI cu care vom discuta in termeni de curtuoazie, nicio altfel de discutie", a completat Viorel Stefan.2016 a fost primul an cand Romania nu a mai fost sub monitorizarea FMI si a Comisiei Europene, in cadrul unui acord de imprumut.In perioada 2009-2015, Romania a incheiat trei acorduri de imprumut cu FMI si UE, care au servit ca o ancora pentru politicile guvernamentale in domeniul bugetului, privatizarii companiilor de stat si economiei.Ultimul acord a fost tratat de autoritatile romane ca preventiv, fara sa fie trase fonduri, dupa o intelegere de tip stand-by de circa 13 miliarde de euro semnata in 2009 si incheiata in 2011. Programul din 2009 a avut o valoare totala de 20 de milliarde euro, din care 5 miliarde euro proveneau de la Comisia Europeana.